Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
Митов се завърна за Абърдийн за първа суха мрежа от ноември насам

  • 11 апр 2026 | 19:11
  • 394
  • 0
Митов се завърна за Абърдийн за първа суха мрежа от ноември насам

Българският вратар Димитър Митов записа пълни 90 минути за Абърдийн при домакинския успех с 2:0 над Хибърниън в среща от 33-ия кръг на шотландската Премиършип. Той се завърна под рамката, след като в предишния кръг беше оставен на пейката. За шести път от началото на кампанията Митов не допуска гол, но за последно го беше сторил чак на 30 ноември 2025 г. Общо той вече има 41 двубоя за отбора си във всички турнири този сезон.

Кевин Нисбет вкара и двата гола за Абърдийн - в 17-ата от дузпа в и после в 75-ата. Победата е едва втора за домакините от началото на календарната година.

Това беше последният кръг в редовния сезон, след което предстои разделяне на отбори на две шестици. За “доновете” отдавна се знаеше, че ще са във втората - тази, която се бори за оцеляване. В нея всеки тим ще изиграе по пет срещи.

Хибърниън пък ще е част от първата шестица, в която ще се определят шампиона и евроучастниците.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

