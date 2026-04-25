Абърдийн с важна победа в битката за оцеляване

Абърдийн спечели с 1:0 домакинството на Килмарнък и направи важна крачка към оцеляването си в елита. Димитър Митов отново бе титуляр на вратата на “червените”, а неговият тим записа втори пореден успех в първенството.

Единственото попадение в мача падна 51 секунди след неговото начало. Удар на Афеез Арему бе отклонен и топката се озова в мрежата. Килмарнък допусна попадение в първата минута в трето поредно гостуване и това се оказа фатално. Гостите не изиграха лош мач и може би заслужаваха точка, но си тръгнаха с празни ръце.

Снимки: Imago