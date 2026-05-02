Локо (Москва) разочарова в още едно дерби

Отборите на Локомотив (Москва) и Динамо (Москва) завършиха 1:1 в столичното дерби от 28-ия кръг на руското първенство. За "железничарите" това беше трети пореден двубой без победа, но те остават на трето място в класирането с 50 точки. Динамо е на 8-ата позиция с 39 точки.

Гостите откриха резултата в 24-тата минута. Битело центрира от корнер, а Николас Маричал скочи най-високо в наказателното поле и прати топката зад гърба на Антон Митрюшкин. Изравнителното попадение заби Артьом Карпукас в 52-рата минута след асистенция на голямата звезда на Локо Алексей Батраков. В края гредата помогна на Динамо след удар на Дмитрий Воробьов.

Локомотив има само една победа в последните си шест мача, а през пролетта не можа да запише успех срещу някой от водещите отбори. Динамо е в по-добра форма, но изостана много от челните позиции още през есенния дял в РПЛ.

В другия мач от петъчната програма Криля Советов надви Спартак (Москва) с 2:1 и се изкачи на 10-о място в таблицата, отдалечавайки се от зоната на изпадащите.

Самарци демонстрираха завидна ефективност и стигнаха до ценния успех с едва 4 удара в хода на двубоя. Фернандо Костанца откри от дузпя в 13-тата минута, но в 64-тата звездата на Спартак Манфред Угалде възстанови равенството след пас на Игор Дмитриев. Победата на Криля Советов донесе Кирил Печенин в 77-ата минута.

Спартак не се възползва от грешната стъпка на Локомотив (Москва) и продължава да е на 4-то място в подреждането. Води Краснодар с 60 точки, пред Зенит с 59.