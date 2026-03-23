Емил Ценов остана на пейката при загуба от Спартак (М)

Емил Ценов остана на пейката при загуба от Спартак (М)

Оренбург остана в зоната на изпадащите в руската Премиер лига, след като допусна втора поредна загуба. Тимът на Емил Ценов отстъпи с 0:2 у дома на гранда Спартак (Москва) и заема 15-о мястов класирането с 18 точки.

Ценов остана на пейката и не се появи в тима. Головете за гостите от столицата реализираха Леви Гарсия в 17-ата минута и Руслан Литвинов в 25-ата. В класирането Спартак е на 6-о място с 38 точки.

В дербито на кръга Зенит се наложи с 3:1 при гостуването си на Динамо (Москва) и отново е само на точка зад лидера Краснодар. Точни за питерци бяха Жон Жон, Александър Соболев и Максим Глушенков.

В другите мачове днес Криля Советов и Рубин направиха нулево равенство, а Локомотив (Москва) разгроми с 5:1 Акрон и е на трето място в подреждането.

