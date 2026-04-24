Краснодар си върна първото място

  • 24 апр 2026 | 02:58
Шампионът Краснодар отново е лидер в руското първенство. "Биковете" взеха изключително важни три точки при гостуването си на Спартак (Москва) и изместиха от върха в таблицата Зенит, който ден по-рано направи нулево равенство с Локомотив (Москва).

Кристофър Мартинс даде преднина на Спартак в 38-ата минута, но в самия край на първото полувреме звездата на Краснодар Едуард Сперцян възстанови равенството от дузпа. Скъпоценния успех на гостите донесе защитникът Жубал с глава в 85-ата минута.

Краснодар събра 57 точки, а вторият Зенит има 56. Спартак пък се намира на пета позиция с 45 точки.

В другите вчерашни мачове Акрон и Динамо (Махачкала) направиха 1:1, а при същия резултат завършиха Ахмат и Балтика.

