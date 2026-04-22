  Бивш левскар наказа ЦСКА (Москва)

Бивш левскар наказа ЦСКА (Москва)

Бивш левскар наказа ЦСКА (Москва)

Бившият нападател на Левски Роналдо отбеляза петия си гол от началото на сезона. Бразилецът се разписа във вратата на ЦСКА (Москва), а двубоят от 26-ия кръг на РПЛ между "армейците" и Ростов завърши 1:1. След него тимът на Роналдо е 10-и в класирането с 27 точки, докато ЦСКА заема 6-а позиция с 44 точки.

Роналдо беше точен в 34-тата минута след изпълнение на тъч и колективна грешка в защитата на домакините. Бразилецът се възползва и отблизо простреля Владислав Тороп. изравнителното попадение вкара Тамерлан Мусаев в 57-ата минута с глава.

В Сочи едноименният отбор постигна трета поредна победа и показа, че с всички силище се бори за оставането си в Премиер лигата. Домакините се наложиха с 2:1 над Криля Советов, който също е сред заастрашените от изпадане.

Иван Олейников даде преднина на гостите от Самара в 16-ата минута, но в 48-ата Марсело Алвеш изравни, а в добавеното време, когато Криля Советов беше с 9 човека, отново бразилецът се оказа на точното място и донесе така важните три точки на своя тим.

Още от Футбол свят

Фабрегас: Трябва да сме горди, а не да се ядосваме

Фабрегас: Трябва да сме горди, а не да се ядосваме

Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

Росиниър нападна играчите: Непримливо представяне, трябват спешни промени

Росиниър нападна играчите: Непримливо представяне, трябват спешни промени

Арбелоа след освиркванията: Винисиус е истински мадридист и обича клуба

Арбелоа след освиркванията: Винисиус е истински мадридист и обича клуба

Десет години след титлата, Лестър изпадна в третото ниво на английския футбол

Десет години след титлата, Лестър изпадна в третото ниво на английския футбол

Бетис взе глътка въздух и се утвърди в топ 5

Бетис взе глътка въздух и се утвърди в топ 5

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

