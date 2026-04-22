Бивш левскар наказа ЦСКА (Москва)

Бившият нападател на Левски Роналдо отбеляза петия си гол от началото на сезона. Бразилецът се разписа във вратата на ЦСКА (Москва), а двубоят от 26-ия кръг на РПЛ между "армейците" и Ростов завърши 1:1. След него тимът на Роналдо е 10-и в класирането с 27 точки, докато ЦСКА заема 6-а позиция с 44 точки.

Роналдо беше точен в 34-тата минута след изпълнение на тъч и колективна грешка в защитата на домакините. Бразилецът се възползва и отблизо простреля Владислав Тороп. изравнителното попадение вкара Тамерлан Мусаев в 57-ата минута с глава.

В Сочи едноименният отбор постигна трета поредна победа и показа, че с всички силище се бори за оставането си в Премиер лигата. Домакините се наложиха с 2:1 над Криля Советов, който също е сред заастрашените от изпадане.

Иван Олейников даде преднина на гостите от Самара в 16-ата минута, но в 48-ата Марсело Алвеш изравни, а в добавеното време, когато Криля Советов беше с 9 човека, отново бразилецът се оказа на точното място и донесе така важните три точки на своя тим.