Собственикът на Милан одобрил трансферните планове на Алегри

Собственикът на Милан Джери Кардинале е дал зелена светлина за лятна трансферна селекция, която е в съответствие с желанията на наставника Масимилиано Алегри, пише “Гадзета дело спорт”. Плановете на клуба включват привличането на поне един нов защитник, играч за двата фланга и няколко млади футболисти.

От изданието дори посочват кой е приоритетният бранител, набелязан от “росонерите”. Става въпрос за Марио Хила от Лацио. Любопитното е, че именно настоящият спортен директор на Милан Игли Таре го доведе на “Олимпико” преди четири години. Смята се, че миланският гранд е готов да плати 20-25 млн. евро за испанеца, но според Николо Скира цената му е 30 млн., въпреки че договорът му ще изтече догодина. Причината е, че 50% от трансферната сума ще отиде в касата на бившия му клуб Реал Мадрид. Освен това конкуренцията за подписа на 25-годишния играч е сериозна, тъй като неговите агенти са били потърсени също така от Интер, Ювентус и Наполи.

В Милан разчитат, че ще убедят Хила да избере именно тях със своя обещаващ проект, който предвижда борба за Скудетото след потенциалното завръщане в Шампионската лига през следващия сезон. Друг защитник, който клубът си е харесал, е Томас Кристенсен от Удинезе, допълва вестникът.

