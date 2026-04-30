Хулиан Алварес бележи голове в ШЛ по-бързо от Лионел Меси

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес продължава да демонстрира голмайсторските си умения в Шампионската лига.
Именно аржентинецът отбеляза попадението за “дюшекчиите” за ремито 1:1 с Арсенал в първата полуфинална среща между двата отбора. За Ла Араня това беше 25-и гол в 41 мача в турнира, като така Алварес се превърна в южноамериканеца, достигнал най-бързо този брой попадения в ШЛ. Той подобри само с един двубой досегашното върхово постижение, което принадлежеше на съотборника му в състава на “Албиселесте” Лионел Меси.
За 26-годишния играч това беше десети гол в Шампионската лига само през този сезон. Така той стана едва вторият футболист на Атлетико, който вкарва поне десет попадения в евротурнирите в рамките на една кампания. Преди него с това постижение можеше да се похвали само Радамел Фалкао със своите 12 гола в Лига Европа през сезон 2011/12, в който мадридчани триумфираха с трофея в състезанието.
