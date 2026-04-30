  Хулиан Алварес бележи голове в ШЛ по-бързо от Лионел Меси

Хулиан Алварес бележи голове в ШЛ по-бързо от Лионел Меси

Хулиан Алварес бележи голове в ШЛ по-бързо от Лионел Меси

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес продължава да демонстрира голмайсторските си умения в Шампионската лига.

Именно аржентинецът отбеляза попадението за “дюшекчиите” за ремито 1:1 с Арсенал в първата полуфинална среща между двата отбора. За Ла Араня това беше 25-и гол в 41 мача в турнира, като така Алварес се превърна в южноамериканеца, достигнал най-бързо този брой попадения в ШЛ. Той подобри само с един двубой досегашното върхово постижение, което принадлежеше на съотборника му в състава на “Албиселесте” Лионел Меси.

За 26-годишния играч това беше десети гол в Шампионската лига само през този сезон. Така той стана едва вторият футболист на Атлетико, който вкарва поне десет попадения в евротурнирите в рамките на една кампания. Преди него с това постижение можеше да се похвали само Радамел Фалкао със своите 12 гола в Лига Европа през сезон 2011/12, в който мадридчани триумфираха с трофея в състезанието.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

  • 30 апр 2026 | 14:14
  • 4805
  • 13
Почетино иска да се завърне в Премиър лийг след Световното

Почетино иска да се завърне в Премиър лийг след Световното

  • 30 апр 2026 | 13:59
  • 1604
  • 0
Симоне Индзаги се разграничи от националния отбор на Италия, заяви, че учи английски

Симоне Индзаги се разграничи от националния отбор на Италия, заяви, че учи английски

  • 30 апр 2026 | 13:23
  • 1132
  • 0
Райс: Правилата в Шампионската лига са напълно различни от тези в Премиър лийг

Райс: Правилата в Шампионската лига са напълно различни от тези в Премиър лийг

  • 30 апр 2026 | 13:20
  • 1350
  • 8
Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

  • 30 апр 2026 | 12:33
  • 1220
  • 0
Предложили халф на Манчестър Юнайтед на Ювентус и Интер

Предложили халф на Манчестър Юнайтед на Ювентус и Интер

  • 30 апр 2026 | 12:26
  • 1867
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 30 апр 2026 | 17:47
  • 624
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 14236
  • 56
Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 16863
  • 43
Започват полуфиналите в Лига Европа

Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 6700
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 8778
  • 2
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 4923
  • 0