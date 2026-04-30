Хулиан Алварес бележи голове в ШЛ по-бързо от Лионел Меси

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес продължава да демонстрира голмайсторските си умения в Шампионската лига.

Именно аржентинецът отбеляза попадението за “дюшекчиите” за ремито 1:1 с Арсенал в първата полуфинална среща между двата отбора. За Ла Араня това беше 25-и гол в 41 мача в турнира, като така Алварес се превърна в южноамериканеца, достигнал най-бързо този брой попадения в ШЛ. Той подобри само с един двубой досегашното върхово постижение, което принадлежеше на съотборника му в състава на “Албиселесте” Лионел Меси.

Julián Álvarez became the quickest South American to score 25 goals in just 41 Champions League appearances.



He surpassed Lionel Messi, who needed 42 games. pic.twitter.com/mSWcU6CLLI — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) April 30, 2026

За 26-годишния играч това беше десети гол в Шампионската лига само през този сезон. Така той стана едва вторият футболист на Атлетико, който вкарва поне десет попадения в евротурнирите в рамките на една кампания. Преди него с това постижение можеше да се похвали само Радамел Фалкао със своите 12 гола в Лига Европа през сезон 2011/12, в който мадридчани триумфираха с трофея в състезанието.

10 - @9julianalvarez 🇦🇷 (10 goals in the UEFA @ChampionsLeague this season) is only the second player to reach at least ten goals for @atletienglish in a single major European competition season after Radamel Falcao in the UEFA Europa League (12 goals in 2011/12). Prolific. pic.twitter.com/MX6jNPoJUk — OptaJose (@OptaJose) April 29, 2026

Снимки: Gettyimages