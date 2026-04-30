Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
Локомотив (Пловдив) посреща Арда в реванша от полуфиналите на Sesame Купа на България. Мачът на стадиона в парк "Лаута" е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

"Черно-белите" имат сериозна преднина, след като спечелиха с 4:0 в Кърджали и днешният двубой изглежда като протоколен за тях. Тимът на Александър Тунчев обаче е готов да хвърли всички сили, за да обърка сметките им. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу ЦСКА в битката за трофея.

Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда
И двата отбора започнаха със загуба плейофната фаза в efbet Лига. Черно море надви "смърфовете" с 1:0 и сложи край на серията им от шест поредни мача без поражение, а кърджалийци отстъпиха с 0:2 на Ботев (Пловдив) и останаха на 3 точки от петото място в класирането, което дава право на участие в бараж за Лигата на конференциите.

В лагера на домакините аут за срещата ще бъдат Мартин Русков, който получи тежка контузия и ще е извън игра до края на календарната година, както и Парвиз Умарбаев, който също напусна с травма двубоя срещу "моряците".

Куп проблеми налегнаха Душан Косич преди полуфинала с Арда и дербито с Ботев (Пд)
Другият проблем пред Душан Косич е, че цели четирима футболисти "висят" с картони и рискуват да пропуснат предстоящото градско дерби с Ботев. Това са защитниците Тодор Павлов и Андрей Киндриш, халфът Мартин Атанасов и една от звездите на тима Каталин Иту. Добрата новина за Локо е завръщането след наказание на десния бек Адриан Кова.

Тунчев: Имаме проблем! Ако съдбата е решила, ще напуснем този турнир с достойнство
Гостите нямат сериозни липси и треньорът ще може да разчита на най-доброто, с което разполага, в търсене на сензационен обрат и класиране на финал за Купата.

Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)

Начало: 19:00 часа
Съдия: Любослав Любомиров
Стадион: "Локомотив", Пловдив

