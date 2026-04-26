Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пловдив) и Черно море играят при резултат 0:0 в двубой от първия плейофен кръг на efbet Лига.

Срещата се явява пряк сблъсък за петото място, което дава право на участие в бараж за Лигата на конференциите. Лидер във втората четворка е именно отборът на Душан Косич с 46 точки, а "моряците" имат две по-малко и към момента заемат шестата позиция.



"Смърфовете" са в серия от шест поредни мача без загуба, а само преди 5 дни разбиха с 4:0 Арда в първия полуфинал за Купата на България. Момчетата на Илиан Илиев пък не познават вкуса на победата вече повече от месец, а в последния кръг от редовния сезон допуснаха тежко поражение с 0:4 от ЦСКА 1948 на "Тича".

В шестата минута гостите разиграха добре в наказателното поле на противника, но атаката им завърши с неточен удар на Васил Панайотов. "Черно-белите" отговориха с шут на Иту от удобна позиция, но и неговият опит не намери очертанията на вратата.

Стартови състави:

Локомотив (Пловдив): 40. Петър Зовко, 33. Мартин Атанасов, 23. Мартин Русков, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 39. Парвиз Умарбаев, 12. Ефе Али, 94. Каталин Иту, 7. Севи Идриз, 77. Жоел Цварц;

Черно море: 81. Кристиан Томов, 50. Ертан Томбак, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 15. Дани Мартин, 26. Жоао Бандаро, 24. Давид Телеш, 23. Димитър Тонев, 71. Васил Панайотов, 8. Асен Дончев, 29. Берк Бейхан.