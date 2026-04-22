Арда 0:0 Локомотив (Пловдив)

Арда и Локомотив (Пловдив) играят един срещу друг в 1/2-финален двубой за Sesame Купа на България. Резултатът в Кърджали към момента е 0:0.

Двубоят започна равностойно, като гостите се опитаха да организират няколко атаки в началото, но така и не се стигна до нещо по-сериозно. Първата по-чиста възможност се откри в 10-ата минута за Арда. Тогава Ковачев изведе Самаке сам срещу вратаря отдясно. Нападателят на Арда опита удар по диагонала, но неточно.

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 10. Светослав Ковачев, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 30. Уилсон Самаке, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Бирсент Карагарен;

Локомотив: 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 7. Севи Идриз, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 23. Мартин Русков, 39. Парвиз Умарбаев, 77. Жоел Цварц, 94. Каталин Иту.