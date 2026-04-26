Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
Тунчев: Имаме проблем! Ако съдбата е решила, ще напуснем този турнир с достойнство

  • 26 апр 2026 | 21:22
  • 1169
  • 0
Наставникът на Арда Александър Тунчев остана разочарован след второто поредно домакинско поражение от пловдивски отбор. След загубата с 0:4 от преди няколко дни от Локомотив, днес "сините" паднаха с 0:2 от Ботев.

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

“Беше равностоен мач. Ние създадохме първата ситуация, в която Луан не успя да отбележи. Говорихме преди мача, че Неделев изпълнява страхотни фалове и не трябва да правим грешки. Успяха да поведат. След това в самите футболисти имаше неувереност. Ботев създаде още една-две ситуации, от които можеше да отбележи. След това сами си отбелязахме гол. После имахме две-три ситуаци, от които не вкарахме. Когато не отбелязваш, а пускаш евтини голове, е много трудно.

Създаваме, но не отбелязваме. Имаме проблем", каза Тунчев.

"4:0 е голям резултат. Трябва да отидем освободени, да се оттърсим от последните два мача и от реванша да тръгнем в друга посока. Отиваме, за да се представим добре и да напуснем, ако така е решила съдбата, този турнир с достойнство", добави Тунчев по повод предстоящия полуфинален реванш срещу Локо (Пд) за Купата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 22212
  • 14
Бдин с изразителна победа

Бдин с изразителна победа

  • 26 апр 2026 | 19:56
  • 959
  • 1
Стилиян: Видях се с Любо Пенев, готов е вече да работи! Не останах очарован от думите на Александров

Стилиян: Видях се с Любо Пенев, готов е вече да работи! Не останах очарован от думите на Александров

  • 26 апр 2026 | 19:30
  • 16746
  • 19
Левски (Карлово) с победа в Пловдив

Левски (Карлово) с победа в Пловдив

  • 26 апр 2026 | 19:21
  • 1297
  • 2
Левски пуска утре билетите за мача, след който може да стане шампион

Левски пуска утре билетите за мача, след който може да стане шампион

  • 26 апр 2026 | 19:19
  • 8587
  • 10
Орела не взе халф, бил на погребението на баба си

Орела не взе халф, бил на погребението на баба си

  • 26 апр 2026 | 19:13
  • 1692
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 22212
  • 14
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 29703
  • 95
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 34673
  • 59
Милан 0:0 Ювентус, втората част започна

Милан 0:0 Ювентус, втората част започна

  • 26 апр 2026 | 21:45
  • 3426
  • 12
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 18815
  • 22
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 30354
  • 41