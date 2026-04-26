Тунчев: Имаме проблем! Ако съдбата е решила, ще напуснем този турнир с достойнство

Наставникът на Арда Александър Тунчев остана разочарован след второто поредно домакинско поражение от пловдивски отбор. След загубата с 0:4 от преди няколко дни от Локомотив, днес "сините" паднаха с 0:2 от Ботев.

“Беше равностоен мач. Ние създадохме първата ситуация, в която Луан не успя да отбележи. Говорихме преди мача, че Неделев изпълнява страхотни фалове и не трябва да правим грешки. Успяха да поведат. След това в самите футболисти имаше неувереност. Ботев създаде още една-две ситуации, от които можеше да отбележи. След това сами си отбелязахме гол. После имахме две-три ситуаци, от които не вкарахме. Когато не отбелязваш, а пускаш евтини голове, е много трудно.

Създаваме, но не отбелязваме. Имаме проблем", каза Тунчев.

"4:0 е голям резултат. Трябва да отидем освободени, да се оттърсим от последните два мача и от реванша да тръгнем в друга посока. Отиваме, за да се представим добре и да напуснем, ако така е решила съдбата, този турнир с достойнство", добави Тунчев по повод предстоящия полуфинален реванш срещу Локо (Пд) за Купата.