Куп проблеми налегнаха Душан Косич преди полуфинала с Арда и дербито с Ботев (Пд)

Проблеми налегнаха Локомотив (Пловдив) преди една от най-важните седмици за тима през сезона. Треньорът Душан Косич има да решава куп спортно-технически казуси за реванша от полуфиналите за Sesame Купа на България и дербито с Ботев (Пловдив) в неделя. Те са свързани с контузии и надвиснали наказания.

При загубата от Черно море (0:1) принудително терена напуснаха централният защитник Мартин Русков и моторът в халфовата линия Парвиз Умарбаев. Първият се оказа, че ще отсъства до края на календарната година заради предстояща операция на кръстна връзка. Умарбаев също едва ли ще вземе участие в наглед протоколния реванш срещу кърджалийци след 4:0 в първия мач. Аут за двубоя ще бъдат още капитанът Димитър Илиев и Енцо Еспиноса. Любимецът на феновете се очаква обаче да е на линия за дербито. В групата вече се завърна и лекувалият дълго контузия Калоян Костов.

Другият проблем пред Косич е, че цели четирима играчи висят с картони и при получаването на още едно официално предупреждение в четвъртък ще пропуснат сблъсъка с Ботев. Това са защитниците Тодор Павлов и Андрей Киндриш, халфът Мартин Атанасов и една от звездите на тима Каталин Иту. Румънецът дори е застрашен от наказание за два двубоя, тъй като има осем натрупани картона.