Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
Куп проблеми налегнаха Душан Косич преди полуфинала с Арда и дербито с Ботев (Пд)

  • 29 апр 2026 | 11:13
  • 697
  • 0

Проблеми налегнаха Локомотив (Пловдив) преди една от най-важните седмици за тима през сезона. Треньорът Душан Косич има да решава куп спортно-технически казуси за реванша от полуфиналите за Sesame Купа на България и дербито с Ботев (Пловдив) в неделя. Те са свързани с контузии и надвиснали наказания.

При загубата от Черно море (0:1) принудително терена напуснаха централният защитник Мартин Русков и моторът в халфовата линия Парвиз Умарбаев. Първият се оказа, че ще отсъства до края на календарната година заради предстояща операция на кръстна връзка. Умарбаев също едва ли ще вземе участие в наглед протоколния реванш срещу кърджалийци след 4:0 в първия мач. Аут за двубоя ще бъдат още капитанът Димитър Илиев и Енцо Еспиноса. Любимецът на феновете се очаква обаче да е на линия за дербито. В групата вече се завърна и лекувалият дълго контузия Калоян Костов.

Другият проблем пред Косич е, че цели четирима играчи висят с картони и при получаването на още едно официално предупреждение в четвъртък ще пропуснат сблъсъка с Ботев. Това са защитниците Тодор Павлов и Андрей Киндриш, халфът Мартин Атанасов и една от звездите на тима Каталин Иту. Румънецът дори е застрашен от наказание за два двубоя, тъй като има осем натрупани картона.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 12556
  • 159
  • 29 апр 2026 | 01:11
  • 8913
  • 8
  • 28 апр 2026 | 22:43
  • 4272
  • 10
  • 28 апр 2026 | 20:19
  • 2308
  • 1
  • 28 апр 2026 | 19:42
  • 1790
  • 0
  • 28 апр 2026 | 18:20
  • 2539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 12556
  • 159
  • 28 апр 2026 | 23:59
  • 82539
  • 439
  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 1753
  • 4
  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 5704
  • 6
  • 29 апр 2026 | 07:28
  • 8760
  • 26
  • 29 апр 2026 | 10:42
  • 3349
  • 9