11-те на Арда и Ботев (Пд)

Станаха ясни стартовите състави на Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив) за срещата от XXXI кръг на efbet Лига. Двубоят на "Арена Арда" започва в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на Волен Чинков.

Арда (Кърджали) 0:0 Ботев (Пловдив)

Стартовите състави:

Арда (Кърджали): 1. Господинов, 2. Каскардо, 4. Акинтола, 8. Кабов, 10. Ковачев, 17. Луан, 23. Виячки, 24. Паскалев, 35. Велковски, 39. Вутов, 80. Котев.

Ботев (Пловдив): 29. Наумов, 4. Солдо, 7. Илиев, 8. Неделев, 11. Мартинс, 14. Алгара, 22. Куатенг, 38. Балоянис, 77. Оливейра, 87. Петров, 90. Калу.