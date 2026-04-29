  Кметът на Стара Загора подготвя план за спасението на Берое, възможно е и обявяване на фалит

Кметът на Стара Загора подготвя план за спасението на Берое, възможно е и обявяване на фалит

  • 29 апр 2026 | 10:11
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и хората в общината подготвят план за спасението на Берое, съобщава „Тема Спорт“. Градоначалникът по време на честванията на двата юбилея в неделя е обсъдил с футболните хора в града и свързаните исторически с клуба как да се помогне в тежката ситуация.

Нападател на Берое отпада от сметките на Урибе

Ако се стигне до изпадане на зелено-белите във Втора лига, сегашният собственик Ернан Банато ще напусне и ще върне акциите. Опасенията на местната власт са, че босът е натрупал големи задължения в последните години и това ще натежи. Затова е възможно клубът да се обяви във фалит и да започне на чисто от Трета лига. За целта ще се вкара другият местен отбор, Локомотив Стара Загора, в югоизточния трети ешелон. Така после Берое ще може да вземе лиценза му.

