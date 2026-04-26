Етър за Берое: Има клубове в България, които не просто присъстват в историята, а я пишат

Етър изпрати специален плакет на Берое по случай 40-ата годишнина от спечелването на шампионската титла, както и 110-ата годишнина от основаването на клуба. Както е известно, днес на стадиона в Стара Загора ще се проведе демонстративен мач между ветерани на заралии и легенди на българския футбол.

Ето какво пишат "виолетовите":

"Има клубове в България, които не просто присъстват в историята, а я пишат... При това над столетие и със златни букви! С шампионски титли, национали, емблематични футболисти, предана публика. Сред тях са и ЕТЪР и БЕРОЕ!

Днес старозагорци с гордост честват 110 г. от създаването на клуба и 40 г. от шампионската титла. За нас са привилегия и удоволствие приятелските отношения между двата клуба и техните фенове. Поздравяваме сърдечно БЕРОЕ с празника с пожелания за още и още футболни успехи!

Плакетът ще бъде връчен от Георги Василев, който с Христо Бонев са треньори на Сборния отбор на футболни легенди. Днес от 16 ч. стадион "Берое" ще бъде домакин на демонстративен мач между тях и ветераните на Берое. В срещата се очаква да се включат над 40 футболни легенди - шампионите на Берое от 1986 г. и емблематични имена от различни поколения, оставили трайна следа в българския футбол.

В Сборния отбор на легендите ще играят Христо Стоичков, Бончо Генчев, Илиян Киряков, Стефан Лъхчиев, Наско Сираков, Даниел Боримиров, Емил Костадинов, Златко Янков, Ивайло Андонов, Лъчезар Танев, Марин Бакалов, Петър Александров, Петър Михтарски, Пламен Гетов, Пламен Марков, Пламен Николов, Ради Здравков, Станислав Ангелов, Стойчо Младенов и много други".