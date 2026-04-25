Босът на Берое благодари на съдиите от мача срещу Спартак (Варна)

Собственикът на Берое Ернан Банато използва социалните мрежи, за да благодари на съдийската бригада от вчерашния мач срещу Спартак (Варна), спечелен от заралии с 2:1. Босът на старозагорския клуб пусна стопкадър от ситуацията с червения картон на Борис Иванов още в четвъртата минута.

Със сигурност неговото изгонване помогна на тима, воден от Хосу Урибе, да стигне до тези ценни три точки по пътя към спасението.

"Както сме недоволни от някои псевдо съдии, днес трябва да поздравим тези, които си вършат работата професионално!!! Благодаря ви", написа Банато в "Инстаграм".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto