Нападател на Берое отпада от сметките на Урибе

Треньорът на Берое Хосу Урибе няма да може да разчита на нападателя Факундо Аларкон за домакинството на Славия.

Италианецът с аржентински корени вкара победното попадение при обрата над Спартак Варна (2:1), но получи петия си жълт картон от началото на сезона и ще бъде наказан за един двубой. Попадението му във вратата на "соколите" бе дебютно за него в родния футбол.

Преди това в 20 двубоя във всички турнири той не успя да се разпише. Аларкон се появи като резерва на "Коритото" и със силното си представяне даде заявка за титулярно място срещу "белите", но това няма да се случи и не е изключено Урибе отново да заложи на схема без типичен централен нападател. Хуанка Пинеда и Исмаел Ферер си партнираха на върха на атака от първата минута във Варна.