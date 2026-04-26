  Шампионите на Берое и легенди направиха празник в Стара Загора

Шампионите на Берое и легенди направиха празник в Стара Загора

  • 26 апр 2026 | 18:23
Стара Загора се превърна в сцена на истински футболен празник, след като ПФК Берое отбеляза два значими юбилея - 40 години от шампионската титла и 110 години от основаването на клуба. Събитието събра на едно място легендите на "зелените" и редица емблематични имена от българския футбол, превръщайки вечерта в незабравим спектакъл за феновете.

Кулминацията беше демонстративният двубой между шампионския тим и селекция от български легенди, завършил с победа 4:2 за героите от славния състав на Берое.

77 Берое Ветерани - Легенди на България

За отбора на българските легенди попадения реализираха Дончо Донев и Станислав Ангелов. За шампионския състав точни бяха Мюмюн Кашмер, Мартин Камбуров, Николай Демирев и Дончо Атанасов.

Сред официалните гости личаха имената на легенди като Наско Сираков, Даниел Боримиров, Стойчо Младенов, Антони Здравков, Бончо Генчев, Емил Костадинов, Златко Янков, Ивайло Андонов, Илиян Киряков, Марин Бакалов, Петър Александров, Радослав Здравков,Петър Михтарски и много други, а начело на този тим беше Христо Бонев. Христо Стоичков също беше поканен, но имаше неотложен ангажимент към ФИФА.

Всички футболисти от шампионския състав бяха удостоени с почетни плакети от Българския футболен съюз като признание за историческия им успех.

Пред пълните трибуни на стадиона в Стара Загора феновете създадоха впечатляваща атмосфера с пиро шоу, а музикалното настроение бе поверено на Стефан Вълдобрев, който даде старт на празника с изпълнения на живо. В тях се включи и бившият футболист на Берое Ваня Джаферович.

Пред нашата медия последователно за успеха на тима през 1986 година си спомниха капитанът Теньо Минчев, голмайсторът на този отбор Мюмюр Кашмер и стражът Ивко Ганчев.

Юбилейният празник показа, че Берое не е просто клуб, а символ на традиция, история и вярна публика, която продължава да мечтае, че тези успехи отново могат да бъдат постигнати.

Снимки: Борислав Цветанов

