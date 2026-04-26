Камбуров: Берое не заслужава това нещо - не само като класиране, а и като отношение към клуба

Голмайстор №1 в родния елит за всички времена - Мартин Камбуров, който е част от демонстративния мач между ветерани на Берое и легенди на българския футбол, коментира ситуацията в старозагорския клуб. Шампионът с Локомотив (Пловдив) сподели мнението си и за края на хегемонията на Лудогорец и заяви, че ще стиска палци на "смърфовете" за Купата на България.
"Винаги ми е било приятно да се върна в Стара Загора. Тук подобрих рекорда, постигнах най-голямото си постижение именно на този стадион. Винаги ще съм благодарен на клуба и публиката, която ме прие от първия ден. Това, което виждам днес, просто ме връща назад и много ме зарадва. Толкова пълен стадион отдавна не съм виждал в Стара Загора.
Берое и друг път е бил в тежка ситуация, не само сега. Единственото притеснително за мен е, че няма българи. Берое е отбор с име и традиции в българския футбол. Не заслужава това нещо - не само като класиране, а и като отношение към клуба. За жалост не е само Берое. Доста клубове в България не са по начина, по който аз искам да изглеждат. Стискам палци, защото Берое и Стара Загора не заслужават отборът да е в това състояние. Публиката винаги ще подкрепя клуба си, дори и да изпадне, но не е това начинът на управление.
Доста са нещата, които трябва да се променят. Правилата, които се вкарват, трябва да се спазват. Берое и доста други клубове играят само с чужденци.
За мен е хубаво, че доминацията на Лудогорец приключва. Може би и за Лудогорец е добре. Другите клубове да видят, че не е невъзможно да се пребори Лудогорец. Това е отрезвяващо за българския футбол и дава самочувствие на другите клубове да се борят. За да се доближиш до Лудогорец, трябва както го правят и Левски, и ЦСКА - нови стадиони, нови собственици, с по-добри инвестиции. Целият клуб да изглежда по европейски начин. Другите клубове от “А” група изостават доста от тези отбори.
Сигурен съм, че Локомотив ще се класира на финал. Няма как да не стискам палци за Локомотив, дори и ЦСКА да отиде. За мен ще е вълнуващ финал, ще гледам с интерес и се надявам Локомотив да се представи добре", каза Камбуров.
Снимки: Борислав Цветанов