Камбуров: Берое не заслужава това нещо - не само като класиране, а и като отношение към клуба

  • 26 апр 2026 | 17:53
  • 523
  • 0

Голмайстор №1 в родния елит за всички времена - Мартин Камбуров, който е част от демонстративния мач между ветерани на Берое и легенди на българския футбол, коментира ситуацията в старозагорския клуб. Шампионът с Локомотив (Пловдив) сподели мнението си и за края на хегемонията на Лудогорец и заяви, че ще стиска палци на "смърфовете" за Купата на България.

"Винаги ми е било приятно да се върна в Стара Загора. Тук подобрих рекорда, постигнах най-голямото си постижение именно на този стадион. Винаги ще съм благодарен на клуба и публиката, която ме прие от първия ден. Това, което виждам днес, просто ме връща назад и много ме зарадва. Толкова пълен стадион отдавна не съм виждал в Стара Загора.

3 Берое Ветерани - Легенди на България

Берое и друг път е бил в тежка ситуация, не само сега. Единственото притеснително за мен е, че няма българи. Берое е отбор с име и традиции в българския футбол. Не заслужава това нещо - не само като класиране, а и като отношение към клуба. За жалост не е само Берое. Доста клубове в България не са по начина, по който аз искам да изглеждат. Стискам палци, защото Берое и Стара Загора не заслужават отборът да е в това състояние. Публиката винаги ще подкрепя клуба си, дори и да изпадне, но не е това начинът на управление. 

Доста са нещата, които трябва да се променят. Правилата, които се вкарват, трябва да се спазват. Берое и доста други клубове играят само с чужденци.

3 Берое Ветерани - Легенди на България

За мен е хубаво, че доминацията на Лудогорец приключва. Може би и за Лудогорец е добре. Другите клубове да видят, че не е невъзможно да се пребори Лудогорец. Това е отрезвяващо за българския футбол и дава самочувствие на другите клубове да се борят. За да се доближиш до Лудогорец, трябва както го правят и Левски, и ЦСКА - нови стадиони, нови собственици, с по-добри инвестиции. Целият клуб да изглежда по европейски начин. Другите клубове от “А” група изостават доста от тези отбори.

3 Берое Ветерани - Легенди на България

Сигурен съм, че Локомотив ще се класира на финал. Няма как да не стискам палци за Локомотив, дори и ЦСКА да отиде. За мен ще е вълнуващ финал, ще гледам с интерес и се надявам Локомотив да се представи добре", каза Камбуров.

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Локомотив (Пд) 0:1 Черно море, автогол на "смърфовете"

Локомотив (Пд) 0:1 Черно море, автогол на "смърфовете"

  • 26 апр 2026 | 17:20
  • 6172
  • 11
Манол Георгиев: Ще се борим до последно

Манол Георгиев: Ще се борим до последно

  • 26 апр 2026 | 15:21
  • 543
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Да запазим темпото до края на сезона

Петър Кюмюрджиев: Да запазим темпото до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 15:13
  • 501
  • 0
Иван Кочев: Срещу силните сме на висота, яд ме е, че загубихме точки срещу останалите

Иван Кочев: Срещу силните сме на висота, яд ме е, че загубихме точки срещу останалите

  • 26 апр 2026 | 15:06
  • 931
  • 1
Автогол в края донесе точката на десетима от Ботев (Враца) срещу Славия

Автогол в края донесе точката на десетима от Ботев (Враца) срещу Славия

  • 26 апр 2026 | 15:51
  • 9520
  • 35
Питат Найденов дали ще има шпалир, той отвърна: Вчера хубав шпалир ви направиха...

Питат Найденов дали ще има шпалир, той отвърна: Вчера хубав шпалир ви направиха...

  • 26 апр 2026 | 15:02
  • 9527
  • 17
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 1790
  • 3
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 15781
  • 37
Локомотив (Пд) 0:1 Черно море, автогол на "смърфовете"

Локомотив (Пд) 0:1 Черно море, автогол на "смърфовете"

  • 26 апр 2026 | 17:20
  • 6172
  • 11
Играч на Левски аут до края на сезона

Играч на Левски аут до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 16:11
  • 21643
  • 24
11-те на Арда и Ботев (Пд)

11-те на Арда и Ботев (Пд)

  • 26 апр 2026 | 18:05
  • 397
  • 0
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 22261
  • 34