Камбуров: Берое не заслужава това нещо - не само като класиране, а и като отношение към клуба

Голмайстор №1 в родния елит за всички времена - Мартин Камбуров, който е част от демонстративния мач между ветерани на Берое и легенди на българския футбол, коментира ситуацията в старозагорския клуб. Шампионът с Локомотив (Пловдив) сподели мнението си и за края на хегемонията на Лудогорец и заяви, че ще стиска палци на "смърфовете" за Купата на България.

"Винаги ми е било приятно да се върна в Стара Загора. Тук подобрих рекорда, постигнах най-голямото си постижение именно на този стадион. Винаги ще съм благодарен на клуба и публиката, която ме прие от първия ден. Това, което виждам днес, просто ме връща назад и много ме зарадва. Толкова пълен стадион отдавна не съм виждал в Стара Загора.

3

Берое и друг път е бил в тежка ситуация, не само сега. Единственото притеснително за мен е, че няма българи. Берое е отбор с име и традиции в българския футбол. Не заслужава това нещо - не само като класиране, а и като отношение към клуба. За жалост не е само Берое. Доста клубове в България не са по начина, по който аз искам да изглеждат. Стискам палци, защото Берое и Стара Загора не заслужават отборът да е в това състояние. Публиката винаги ще подкрепя клуба си, дори и да изпадне, но не е това начинът на управление.

Доста са нещата, които трябва да се променят. Правилата, които се вкарват, трябва да се спазват. Берое и доста други клубове играят само с чужденци.

3

За мен е хубаво, че доминацията на Лудогорец приключва. Може би и за Лудогорец е добре. Другите клубове да видят, че не е невъзможно да се пребори Лудогорец. Това е отрезвяващо за българския футбол и дава самочувствие на другите клубове да се борят. За да се доближиш до Лудогорец, трябва както го правят и Левски, и ЦСКА - нови стадиони, нови собственици, с по-добри инвестиции. Целият клуб да изглежда по европейски начин. Другите клубове от “А” група изостават доста от тези отбори.

3

Сигурен съм, че Локомотив ще се класира на финал. Няма как да не стискам палци за Локомотив, дори и ЦСКА да отиде. За мен ще е вълнуващ финал, ще гледам с интерес и се надявам Локомотив да се представи добре", каза Камбуров.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов