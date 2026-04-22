Легендата на Мексико Рафа Маркес ще замени след Световното Хавиер Агире като селекционер

Легендата на Мексико Рафаел Маркес ще замени Хавиер Агире като селекционер на националния отбор след Световното първенство това лято, потвърди спортният директор на Мексиканската футболна федерация Дуилио Давино в интервю за Fox Sports Mexico.

Бившият защитник на Барселона, както и капитан на на "ацтеките", е помощник-треньор в щаба на на Агире от юли 2024 година, когато двамата поеха тима.

„Договорът му е подписан и щабът му е почти на 80% готов. Андрес Гуардадо е опция да се присъедини към щаба на Рафа. Извън терена Маркес е голяма личност. На терена днес, като помощник и треньор, Рафа е такъв, какъвто беше като играч“, каза Давино.

Мексико е домакин на 13 мача, включително и трите от груповата фаза на тима и три мача от елиминационните кръгове, на Световното първенство това лято, на което е съорганизатор заедно със САЩ и Канада.

Маркес има минимални треньорски изява, като преди това е бил начело на отбора U15 на Алкала и на Б отбора на Барселона в Испания, преди да се присъедини към треньорския щаб на Мексико.

Въпреки това, той е един от най-успешните мексикански играчи в историята, като е бил капитан на страната на цели пет световни първенства (2002, 2006, 2010, 2014 и 2018) и е отбелязал 17 гола в 147 мача за Мексико от 1997 до 2018 година. Маркес също така помогна на Барселона да спечели десет трофея, включително две титли от Шампионската лига и четири в Ла Лига, по време на престоя си в клуба от 2003 до 2010 година.

Третият престой пък на Агире като селекционер на Мексико ще приключи това лято. Роденият в Мексико Сити специалист преди това е водил националния тим от 2001-2002 и 2009-2010. Мексико, който е в група А на Световното първенство, ще играе в мача на откриването на Мондиала на 11 юни срещу Южна Африка в Мексико Сити