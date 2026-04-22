Легендата на Мексико Рафа Маркес ще замени след Световното Хавиер Агире като селекционер

Q&A с Неманя Видич
  Световно първенство
  Мексико
  • 22 апр 2026 | 09:49
Легендата на Мексико Рафаел Маркес ще замени Хавиер Агире като селекционер на националния отбор след Световното първенство това лято, потвърди спортният директор на Мексиканската футболна федерация Дуилио Давино в интервю за Fox Sports Mexico.

Бившият защитник на Барселона, както и капитан на на "ацтеките", е помощник-треньор в щаба на на Агире от юли 2024 година, когато двамата поеха тима.

„Договорът му е подписан и щабът му е почти на 80% готов. Андрес Гуардадо е опция да се присъедини към щаба на Рафа. Извън терена Маркес е голяма личност. На терена днес, като помощник и треньор, Рафа е такъв, какъвто беше като играч“, каза Давино.

Мексико е домакин на 13 мача, включително и трите от груповата фаза на тима и три мача от елиминационните кръгове, на Световното първенство това лято, на което е съорганизатор заедно със САЩ и Канада.

Маркес има минимални треньорски изява, като преди това е бил начело на отбора U15 на Алкала и на Б отбора на Барселона в Испания, преди да се присъедини към треньорския щаб на Мексико.

Въпреки това, той е един от най-успешните мексикански играчи в историята, като е бил капитан на страната на цели пет световни първенства (2002, 2006, 2010, 2014 и 2018) и е отбелязал 17 гола в 147 мача за Мексико от 1997 до 2018 година. Маркес също така помогна на Барселона да спечели десет трофея, включително две титли от Шампионската лига и четири в Ла Лига, по време на престоя си в клуба от 2003 до 2010 година.

Третият престой пък на Агире като селекционер на Мексико ще приключи това лято. Роденият в Мексико Сити специалист преди това е водил националния тим от 2001-2002 и 2009-2010. Мексико, който е в група А на Световното първенство, ще играе в мача на откриването на Мондиала на 11 юни срещу Южна Африка в Мексико Сити

