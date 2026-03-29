  Мексикански фенове с вулгарни скандирания пред очите на Инфантино

Мексикански фенове с вулгарни скандирания пред очите на Инфантино

  • 29 март 2026 | 12:28
Мексикански фенове с вулгарни скандирания пред очите на Инфантино

Срещата между Мексико и Португалия, завършила при нулево равенство, беше помрачена от неприятен инцидент по трибуните на стадион „Ацтека“. На няколко пъти мексикански фенове скандираха хомофобски лозунги, насочени дори към собствения им вратар Хосе Раул Ранхел.

Тамошните запалянковци имат практика да викат “Eeeeh… puto”, когато вратарят на съперника вкарва топката в игра. Когато обаче те не са доволни от играта на своя тим, започват да го скандират и срещу техния си вратар. Точно това се случи сега с Раул Анхел, който го отнесе за скучното според феновете представяне срещу португалците.

Организаторите на мача обаче бяха подготвени, защото нарочно в тези моменти пускаха силна музика с цел да заглушат вулгарния израз.

Ситуацията става още по-сериозна поради факта, че Джани Инфантино, президентът на ФИФА, присъстваше на мача от трибуните на обновения стадион. Трябва да се отбележи, че този тип обиди се наказват строго от организацията, която управлява световния футбол. В резултат на това Мексико, една от страните домакини на следващото Световно първенство, сега рискува да бъде глобена.

