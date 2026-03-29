Трагичен инцидент при отварянето на "Ацтека" след ремонта

  • 29 март 2026 | 10:24
Мъж загина на реновирания стадион „Естадио Банорте“, известен като „Ацтека“ в Мексико Сити, след като падна от ложа на трибуните малко преди контролата между Мексико и Португалия, отбелязала повторното отваряне на съоръжението, съобщиха служители по сигурността.

Мачът бе предназначен да послужи като стрес тест за съоръжението – след денонощни строителни работи, целящи да спазят крайния срок в събота. Стадионът, където ще се проведе церемонията по откриването на Световното първенство по футбол на 11 юни, ще бъде първият, който ще приеме двубои от три различни Мондиала.

Властите съобщиха, че мъжът е бил в нетрезво състояние. Той се е опитал да скочи от ложата от второ ниво на първо, като се е катерил по външната страна на конструкцията, преди да падне, информираха те.

Феновете се завърнаха на „Естадио Ацтека“, въпреки засилените мерки за сигурност, протестите в столицата и фаталния инцидент вътре. Привърженици се стекоха в обновения стадион за първи път от близо две години, надявайки се да усетят атмосферата, която ще обгърне страната по време на предстоящото световно футболно шоу.

Не всички обаче споделяха празничното настроение, защото протестиращи организираха демонстрация на главна магистрала близо до стадиона, превръщайки я в импровизирано футболно игрище, за да подчертаят това, което според тях е недостиг на жилища, вода, транспорт и електричество в района, обяснява БТА.

Имаше и някои проблеми с повторното отваряне на стадиона, като фенове изтъкнаха объркването относно входните точки, до голяма степен свързано с последните ремонти, както и липсата на паркинг като области за подобрение.

