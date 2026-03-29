Мексико и Португалия разочароваха с постно реми на обновения "Ацтека"

Националните отбори на Мексико и Португалия завършиха наравно 0:0 в контролна среща, която отбеляза повторното отваряне на стадион „Ацтека“ след почти две години на реновации за Световното първенство през 2026 г. Емблематичният стадион беше затворен от май 2024 г. за ремонтни дейности преди предстоящия Мондиал.

В съботния двубой и двата тима имаха някои сериозни кадрови проблеми. Мексиканците бяха без 12 контузени играчи, включително шестима титуляри, които помогнаха на отбора да спечели Лигата на нациите на КОНКАКАФ и „Голд Къп“ миналата година. Португалците също излязоха с доста отсъстващи футболисти, като най-забележими бяха липсите на нападателите Кристиано Роналдо и Рафаел Леао.

Най-добрият шанс за гол в мача се откри пред Гонсало Рамос, който уцели гредата в 26-ата минута. Като цяло обачсрещата не предложи твърде много интересни моменти. Гостите бяха една идея по-активни на терена, но така и не намериха пътя към гола.

Следващата проверка за мексиканците е срещу Белгия във вторник на „Солджър Фийлд“ в Чикаго, докато Португалия ще се изправи срещу САЩ на „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта.

Португалия ще дебютира на Световното първенство на 17 юни срещу победителя от междуконтиненталния плейоф между Ямайка и Конго. Мексико пък стартира на Мондиала на 11 юни срещу Южна Африка в мача на откриването.

Следвай ни:

Снимки: Imago