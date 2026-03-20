Той пак е тук: легендата Очоа се гласи за шести мондиал с Мексико

Завръщането на иконата Гийермо Очоа и първата повиквателна за полузащитника Алваро Фидалго са акцентите в състава на Мексико от 26 играчи, обявен от селекционера Хавиер Агире за проверките срещу Португалия и Белгия по-малко от три месеца преди старта на Световното първенство.

Мексиканците ще приемат Португалия на 28 март на реновирания стадион „Ацтека“, а три дни по-късно ще се изправят срещу Белгия на „Солджър Фийлд“ в Чикаго.

40-годишният Очоа не е бил в тима от турнира "Голд къп" миналата година, където беше резерва на Луис Малагон, който обаче наскоро скъса ахилесово сухожилие и ще пропусне Мондиала. За него феновете се шегуват, че се появява само на световни първенства, след което изчезва.

Голямата цел на вратаря е да попадне в групата за световни финали за шести път, което би било рекорд. Освен него, в историята на футбола има още седмина играчи, които са имали тази чест, но няма такъв, който да е бил цели шест пъти. Макар да е бил на мондиалите пет пъти, Очоа е записвал участия само в три от турнирите.

В момента Очоа пази за кипърския АЕЛ Лимасол.

Фидалго пък, който е роден в Испания, получи мексиканско гражданство по-рано тази година. 28-годишният халф, който беше с основен принос за спечелването на три поредни шампионски титли на Клуб Америка, е титуляр за Бетис, откакто подписа с този клуб в началото на миналия месец.

Агире също така повика 20-годишния халф Обед Варгас, който подписа с Атлетико Мадрид миналия месец. Фидалго и Варгас ще помогнат на Агире да покрие отсъствията поради контузия на Марсел Руис, който скъса предната си кръстна връзка, и на Едсон Алварес, който претърпя операция на глезена по-рано тази година.