На живо: Какви са промените в устава след Конгреса на БФС
Той пак е тук: легендата Очоа се гласи за шести мондиал с Мексико

  • 20 март 2026 | 13:44
  • 2003
  • 0
Той пак е тук: легендата Очоа се гласи за шести мондиал с Мексико

Завръщането на иконата Гийермо Очоа и първата повиквателна за полузащитника Алваро Фидалго са акцентите в състава на Мексико от 26 играчи, обявен от селекционера Хавиер Агире за проверките срещу Португалия и Белгия по-малко от три месеца преди старта на Световното първенство.

Мексиканците ще приемат Португалия на 28 март на реновирания стадион „Ацтека“, а три дни по-късно ще се изправят срещу Белгия на „Солджър Фийлд“ в Чикаго.

40-годишният Очоа не е бил в тима от турнира "Голд къп" миналата година, където беше резерва на Луис Малагон, който обаче наскоро скъса ахилесово сухожилие и ще пропусне Мондиала. За него феновете се шегуват, че се появява само на световни първенства, след което изчезва.

Голямата цел на вратаря е да попадне в групата за световни финали за шести път, което би било рекорд. Освен него, в историята на футбола има още седмина играчи, които са имали тази чест, но няма такъв, който да е бил цели шест пъти. Макар да е бил на мондиалите пет пъти, Очоа е записвал участия само в три от турнирите.

В момента Очоа пази за кипърския АЕЛ Лимасол.

Фидалго пък, който е роден в Испания, получи мексиканско гражданство по-рано тази година. 28-годишният халф, който беше с основен принос за спечелването на три поредни шампионски титли на Клуб Америка, е титуляр за Бетис, откакто подписа с този клуб в началото на миналия месец.

Агире също така повика 20-годишния халф Обед Варгас, който подписа с Атлетико Мадрид миналия месец. Фидалго и Варгас ще помогнат на Агире да покрие отсъствията поради контузия на Марсел Руис, който скъса предната си кръстна връзка, и на Едсон Алварес, който претърпя операция на глезена по-рано тази година.

Собствениците на Ливърпул изглежда са се отказали от идеята да купуват други клубове

Собствениците на Ливърпул изглежда са се отказали от идеята да купуват други клубове

Действащ испански съдия обвини Реал Мадрид в натиск

Действащ испански съдия обвини Реал Мадрид в натиск

Интер изглежда печели битката за вратаря на Тотнъм

Интер изглежда печели битката за вратаря на Тотнъм

Манчестър Юнайтед твърдо отказва новото предложение на Барселона за Рашфорд

Манчестър Юнайтед твърдо отказва новото предложение на Барселона за Рашфорд

Ювентус отново ще се пробва за Зиркзее

Ювентус отново ще се пробва за Зиркзее

Бъдещето на Росиниър остава под въпрос, Челси разглежда трима потенциални заместници

Бъдещето на Росиниър остава под въпрос, Челси разглежда трима потенциални заместници

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

Веласкес говори преди мача с Черно море

Веласкес говори преди мача с Черно море

Пресконференция след конгреса на БФC

Пресконференция след конгреса на БФC

Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

Тухел повика 35 играчи, сред които Магуайър и Томори, но не и Александър-Арнолд

Тухел повика 35 играчи, сред които Магуайър и Томори, но не и Александър-Арнолд

200 килограма клек - лека тренировка на Карлос Насар (вътрешни кадри от Белмекен)

200 килограма клек - лека тренировка на Карлос Насар (вътрешни кадри от Белмекен)

