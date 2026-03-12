Популярни
Мексико загуби свой вратар за Световното първенство

  • 12 март 2026 | 13:32
Вратарят на Мексико Луис Малагон е със скъсано ахилесово сухожилие и ще пропусне Световното първенство през лятото.

Клуб Америка потвърди контузията и заяви, че 29-годишният Малагон се нуждае от операция, което означава, че ще бъде аут, когато Мексико, САЩ и Канада бъдат домакини на Мондиала през юни и юли. Стражът получи травмата във вторник през първото полувреме при победата над Филаделфия Юниън от осминафиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ. Малагон беше титуляр за Мексико миналата година, когато тимът спечели северноамериканската Лига на нациите и Голд къп, но наскоро се бореше за позицията с Хосе Ранхел, който стартира в пет от последните осем двубоя на националния отбор.

„Наранен и тъжен, душата ми е разбита. Опитвам се да разбера ситуацията и се питам защо? Мечтата сякаш избледнява, но знам, че Бог един ден ще ми даде отговор“, написа той в профила си в Инстаграм.

Травмата на Малагон, заради която той ще се възстановява около шест месеца, може да отвори вратата за завръщането на 40-годишния Гийермо Очоа, който се надява да участва в шестото си Световно първенство.

Снимки: Imago

