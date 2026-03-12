Мексико загуби свой вратар за Световното първенство

Вратарят на Мексико Луис Малагон е със скъсано ахилесово сухожилие и ще пропусне Световното първенство през лятото.

Клуб Америка потвърди контузията и заяви, че 29-годишният Малагон се нуждае от операция, което означава, че ще бъде аут, когато Мексико, САЩ и Канада бъдат домакини на Мондиала през юни и юли. Стражът получи травмата във вторник през първото полувреме при победата над Филаделфия Юниън от осминафиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ. Малагон беше титуляр за Мексико миналата година, когато тимът спечели северноамериканската Лига на нациите и Голд къп, но наскоро се бореше за позицията с Хосе Ранхел, който стартира в пет от последните осем двубоя на националния отбор.

Confirma @Andres_Vaca_ que Malagón sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles.



Aproximadamente 6 meses de recuperación.



Nunca es buen momento para lesionarse, pero a tres meses del Mundial, caray…



pic.twitter.com/MY60tjdwkg — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) March 11, 2026

„Наранен и тъжен, душата ми е разбита. Опитвам се да разбера ситуацията и се питам защо? Мечтата сякаш избледнява, но знам, че Бог един ден ще ми даде отговор“, написа той в профила си в Инстаграм.

Heartbreak for Mexico. 💔🇲🇽



Ángel Malagón, expected to be El Tri’s starting goalkeeper, has suffered a torn Achilles and will miss the World Cup.



The situation could bring Guillermo Ochoa back into the picture, with the veteran chasing a historic sixth World Cup squad… pic.twitter.com/7wn7DmBER8 — DAZN Football (@DAZNFootball) March 11, 2026

Травмата на Малагон, заради която той ще се възстановява около шест месеца, може да отвори вратата за завръщането на 40-годишния Гийермо Очоа, който се надява да участва в шестото си Световно първенство.

Снимки: Imago