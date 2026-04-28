Шефът на СОС: Ще помогнем за новия стадион на Левски

„Столичният общински съвет стои твърдо зад модернизирането на стадион „Георги Аспарухов“ и ще бъде гарант за реализацията на проекта.“ Това обяви председателят на СОС Цветомир Петров в ефира на „Денят на Дарик“. Той разкри детайли около административната готовност на София да съдейства на ПФК „Левски“ и новия инвеститор Атанас Бостанджиев за изграждането на изцяло новото съоръжение.

„Аз за новия собственик на Левски разбрах на пресконференцията. Имах честта да се запозная с него. Изглежда като човек с възможности, което беше важно за Левски“, сподели Петров.

„През последните пет-шест години Левски доказа, че е с най-голяма фенска маса. Няколко отбора в България с такава фенска маса заслужават да имат собственици с възможности. Специално за стадион, спортна база и изграждането на допълнителна инфраструктура Столична община може много добре да работи със собственика на Левски."

"Нашата визия е, че големите спортни обекти трябва да бъдат под управлението на общината, защото тя е най-гъвкава и най-устойчива. Общината може да бъде най-добрият партньор за едно публично-частно партньорство“, добави той.

„Вариантите бяха много на масата. Sportfive не успяха да покажат финансови гаранции за построяването на стадиона. Следващата година-година и половина не сме спирали. Влязохме разговори и с IMG, които менажират „Метрополитано“ на Атлетико Мадрид, „Етихад“ на Манчестър Сити, както и стадиона на Фулъм. Работихме във вариант и ако Левски не е в състояние да извади парите за такъв ремонт, да намерим решение.“

„Радвам се, че има нов собственик на Левски и има подадени намерения за строеж. Предстоят доста интензивни срещи с екипа на футболния клуб, защото ни предстои много работа.“

„За да изпълним поставените срокове от пресконференцията от миналата седмица, ни предстоят много срещи и много работа. Ние като Община твърдо застава зад това в София да има добра спортна инфраструктура. Ще помогнем на процеса Левски възможно най-бързо да има модерно спортно съоръжение, където да не се играят само мачове на Левски, а и мачове от големи международни първенства.“

„Може да направим така Левски заедно със стадиона на ЦСКА, двата ни гранда да имат два хубави стадиона. Техните фенове го заслужават.“

„Ние сме в непрестранни разговори с Наско Сираков, с Даниел Боримиров, с юристите на клуба. Обсъждали сме много различни идеи. Ние продължаваме да работим с тях. В следващите дни отново ще направим срещи с тях.“

„Радвам се, че Левски се стабилизира финансово. Радвам се, че собственикът на Левски не е собственик на бетинг компания.“

„Не искам да слагам срокове кога новият стадион на Левски да бъде построен. Надявам се след края на следващия сезон да се започне реконструкцията на стадиона. Заявеното от Левски е от 18 до 24 месеца да бъде построен. Не е хубаво да залагаме срокове, ако не сме сигурни в тях“, каза още Цветомир Петров.