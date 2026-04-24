  3. Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
Днес досегашният собственик на Левски Наско Сираков обяви, че прехвърля мажоритарния пакет акции на бизнесмена Атанас Бостанджиев. Той бе представен като предприемач, водещ инвеститор и филантроп.

Бостанджиев заяви, че за него е чест да влезе в Левски и обеща да построи база и стадион на световно ниво. Също така бизнесменът си постави за цел да върне старата слава на клуба и да покори нови върхове в България и Европа.

“Сметката винаги е добре направена, когато каузата е правилна. В първия момент, в който разбрах, че има възможност да направим с Наско съдружие и да вляза в Левски, решението беше взето за секунди. Знаем каква история има този клуб. С правилната стратегия този клуб ще остане още 112 години в бъдещето. С нашта подкрепа Левски ще стане на световно ниво. Левскар съм. За мен е привилегия да участвам като запален фен.

Поздравявам Наско за огромния геройски труд, усилия и жертви, които е направил, за да запази, стабилизира и даде бъдеща насока на Левски. За мен е чест, радост, гордост да работим оттук-нататък за бъдещето развитие на клуба.

Една от целите е да върнем старата слава и да покорим нови върхове в България и Европа.

Първото нещо, което вече го правим - планираме новия стадион. Ангажирам се лично с тази инвестиция, която е доста мащабна, да изградим най-добрата база в България и една от най-добрите в Европа. Ще направя всичко възможно да направим нещо велико.

Гледам с най-голямо удоволствие.

Наско Сираков ще остане в ръководството на Левски като президент. Моята работа е да подкрепям финансово клуба. Има осигурени средства. Относно финансовата рамка за стадиона - работим с бюджет, но такъв тип съоръжение ще е в диапазона 110-130 млн. евро.

Спортът е страст. Това, което Наско и екипът правят за клуба, е невероятно. Моята задача е да ги подкрепям. Първите 3 цели? Да победим утре, да станем шампиони и после ще видим", каза Атанас Бостанджиев..

