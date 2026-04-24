Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Днес досегашният собственик на Левски Наско Сираков обяви, че прехвърля мажоритарния пакет акции на бизнесмена Атанас Бостанджиев. Той бе представен като предприемач, водещ инвеститор и филантроп.

Бостанджиев заяви, че за него е чест да влезе в Левски и обеща да построи база и стадион на световно ниво. Също така бизнесменът си постави за цел да върне старата слава на клуба и да покори нови върхове в България и Европа.

“Сметката винаги е добре направена, когато каузата е правилна. В първия момент, в който разбрах, че има възможност да направим с Наско съдружие и да вляза в Левски, решението беше взето за секунди. Знаем каква история има този клуб. С правилната стратегия този клуб ще остане още 112 години в бъдещето. С нашта подкрепа Левски ще стане на световно ниво. Левскар съм. За мен е привилегия да участвам като запален фен.

Поздравявам Наско за огромния геройски труд, усилия и жертви, които е направил, за да запази, стабилизира и даде бъдеща насока на Левски. За мен е чест, радост, гордост да работим оттук-нататък за бъдещето развитие на клуба.

Една от целите е да върнем старата слава и да покорим нови върхове в България и Европа.

Първото нещо, което вече го правим - планираме новия стадион. Ангажирам се лично с тази инвестиция, която е доста мащабна, да изградим най-добрата база в България и една от най-добрите в Европа. Ще направя всичко възможно да направим нещо велико.

Гледам с най-голямо удоволствие.

Наско Сираков ще остане в ръководството на Левски като президент. Моята работа е да подкрепям финансово клуба. Има осигурени средства. Относно финансовата рамка за стадиона - работим с бюджет, но такъв тип съоръжение ще е в диапазона 110-130 млн. евро.

Спортът е страст. Това, което Наско и екипът правят за клуба, е невероятно. Моята задача е да ги подкрепям. Първите 3 цели? Да победим утре, да станем шампиони и после ще видим", каза Атанас Бостанджиев..