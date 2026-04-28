Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Левски официално обяви, че стадион “Георги Аспарухов” е напълно разпродаден за предстоящия мач с ЦСКА 1948. Двата тима се изправят един срещу друг в събота (2 май) от 19:00 часа и при евентуална победа “сините” ще официализират шампионската си титла.

Нереално! Левски пусна билети за сектор "Г" и за минути изчезнаха

Първоначално пуснатите билети за двубоя се разпродадоха изключително бързо и именно поради тази причина се пуснаха свободни места и за сектор “Г”. И там обаче свободните места се заеха за минути, което означава, че “Герена” ще е препълнен.

“Всичко е синьо!”, написаха от Левски в официалния си профил.