Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

ПФК Левски публикува своя годишен финансов отчет за 2025 година в съответствие със законовите изисквания и като част от ангажимента си към прозрачност, отчетност и устойчиво развитие. През изминалата година клубът отчита общи приходи в размер на 30,99 милиона лева и положителен финансов резултат от 1,84 милиона лева.

"Положителният финансов резултат за трета поредна година е ясен знак, че ПФК „Левски“ продължава да следва линията на финансова дисциплина, стабилизиране и внимателно планиране на своето развитие", започнаха анализа от клуба.

"Основната разлика спрямо 2024 г. е при приходите от трансфери и свързаните с тях постъпления – 22,02 милиона лева през 2024 г. срещу 2,36 милиона лева през 2025 г. Това отразява различната спортно-техническа стратегия на клуба през последната година, след като ПФК „Левски“ направи съзнателен избор да запази ядрото на отбора и да го надгради, вместо да търси краткосрочен финансов ефект чрез изходящи трансфери. Този подход стана възможен благодарение на последователната финансова дисциплина и на постигнатия напредък в намаляването на задълженията в предишните години. Видно е, че и през 2025 година ПФК „Левски“ продължи да следва политика на отговорно управление на ресурсите, като едновременно с това успешно промени фокуса, с акцент върху спортно-техническото развитие на представителния отбор".

"Финансовите резултати за периода отразяват именно това – изграждане на по-стабилна основа, продължаващо намаляване на задълженията и създаване на условия за преследване на по-високи спортни цели. Ръководството на ПФК „Левски“ оценява резултатите за 2025 година като още една важна стъпка в процеса на стабилизиране и развитие на клуба, като същевременно подчертава, че остава още много работа до постигането на пълна устойчивост и дългосрочен растеж. Клубът вярва, че този процес ще бъде допълнително ускорен от новата енергия, която ще внесе промяната в собствеността. Публикуването на годишния финансов отчет е част от ангажимента на клуба към откритост към обществото и към привържениците. Годишният финансов отчет за 2025 година и докладът на независимия одитор са достъпни в приложените документи", написаха от "Герена".

ГФО 2025