  Кой е Атанас Бостанджиев - новият собственик на Левски?

Кой е Атанас Бостанджиев - новият собственик на Левски?

  • 24 апр 2026 | 16:20
Днес стана ясно, че Левски ще има нов собственик и това е Атанас Бостанджиев. Ето как "сините" го представиха пред медиите:

"Атанас Бостанджиев е основател и главен изпълнителен директор на Gemcorp Capital, където отговаря за цялостното управление на компанията.

Той основава Gemcorp през 2014 г. с идеята да изгради глобална инвестиционна компания със специализирана експертиза на развиващите се пазари, стъпила върху дисциплиниран инвестиционен подход, задълбочено познаване на местната среда и дългосрочни партньорства.

Роден и израснал в България, Атанас преминава към зрелостта в последните години на комунизма и е сред първите от своето поколение, които получават възможност да учат в чужбина след падането на Берлинската стена. Този опит оформя както глобалния му мироглед, така и трайния му ангажимент към развиващите се икономики и желанието му да подкрепя значими местни каузи.

Преди да основе Gemcorp, Атанас е главен изпълнителен директор на VTB Capital UK, където играе ключова роля в изграждането на международна платформа за капиталови пазари, с офиси в Европа, САЩ, Близкия изток, Африка и Азия. По-рано в кариерата си той е партньор в Goldman Sachs в Лондон, където съ-ръководи бизнеса на компанията на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Започва професионалния си път в Merrill Lynch във Франкфурт през 1998 г.

Наред с професионалната си дейност, Атанас е основател на българската благотворителна организация „Шанс за децата на България“, която подкрепя талантливи млади хора от цялата страна в разгръщането на техния потенциал. Това е израз на дългогодишното му убеждение в преобразяващата сила на възможностите, образованието и инвестицията в хората", пишат "сините" за новия си собственик.

