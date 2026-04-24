И шефът на УЕФА призна, че не разбира някои съдийски решения в момента

  • 24 апр 2026 | 09:45
И шефът на УЕФА призна, че не разбира някои съдийски решения в момента

Президентът на УЕФА Александър Чеферин призна, че вече не разбира някои съдийски решения. 

„Понякога феновете не могат да разберат защо едни и същи инциденти се тълкуват различно и аз ги разбирам. Аз самият вече нищо не разбирам. Вземете например играта с ръка - никой не разбира дали е било дузпа или не, или дали е било умишлено. Как можете да определите това? Вие не сте психиатър“, коментира той пред Footmercato.

Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас
Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

„Опитваме се да обясним на съдиите, че решението се взема на терена от главния съдия. Видео асистент-съдията трябва да се намесва само в случай на ясна и очевидна грешка. И намесите трябва да са кратки, а не както понякога се случва в Испания или Англия, където са нужни 10 или 15 минути, за да прегледат ситуацията“, добави Чеферин.

Както е известно, Барселона подаде жалба относно съдийството след четвъртфинала в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. Каталунският клуб не успя да се класира за следващия кръг, губейки от съперника си в два мача (0:2, 1:2). 

