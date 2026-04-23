УЕФА променя формата на квалификациите за европейски първенства

Квалификациите за Европейското първенство по футбол за мъже може да претърпят дълбока промяна, като формат, адаптиран от Лигата на нациите, се очертава като основна опция за разглеждане, според "The Guardian". Промяната, целяща да направи състезанието по-привлекателно, се очаква да бъде въведена след Евро 2028.

Предложенията са представени на комитета по състезанията на националните отбори на УЕФА и сега ще бъдат анализирани от футболните федерации на всяка страна. Окончателното решение ще бъде взето от изпълнителния комитет на УЕФА, който ще се събере в Истанбул преди финала на Лига Европа на УЕФА следващия месец.

От известно време съществува загриженост, че настоящият модел на квалификации за големи международни състезания е малко привлекателен за феновете и притежателите на телевизионни права. С увеличаването на броя на местата във финалните фази на европейски и световни първенства, квалификациите до голяма степен станаха рутинни за по-силните отбори.

Работна група, която включва изпълнителния директор на Английската футболна асоциация (FA) Марк Бълингам, проучва нови алтернативи. Сред възможностите е „швейцарската система“, която вече се използва в Шампионската лига на УЕФА, но тази опция е по-малко предпочитана от телевизионните оператори, тъй като все още може да доведе до небалансирани мачове.

Предпочитаният формат от водещите нации на континента се основава на модела на Лигата на нациите, подобен на този, който вече се използва в европейските квалификации за Световното първенство за жени. Тази система използва най-новата ранглиста на Лигата на нациите, за да раздели отборите на три лиги, които от своя страна са подразделени на групи от по четири отбора, осигурявайки сблъсъци между отбори от сходно ниво.

При женския модел победителите в групите на Лига А се класират директно, като след това има разширена система от плейофи за определяне на останалите отбори. Като се има предвид, че Европейското първенство за мъже класира 24 отбора, в сравнение с 11-те места на УЕФА за Световното първенство за жени, вероятно новият формат, ако бъде одобрен, ще позволи повече директни класирания.

Въпреки че този модел задоволява търсенето на повече мачове между топ отборите, съществува риск нациите с по-нисък ранг да се почувстват пренебрегнати – тема, която трябва да бъде обсъдена между федерациите. Поддържането на настоящия формат също ще бъде обсъдено, но се гледа с лошо око от страни като Англия, която от 2009 г. е загубила само един мач в квалификационни фази и смята системата за остаряла.