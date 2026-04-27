УЕФА заплашва Италия с отнемане на Евро 2032 и изваждане от турнирите

Евентуалното назначаване на извънреден комисар, който да управлява Италианската футболна федерация (FIGC), предизвика острата реакция на УЕФА. Оттам са предупредили Италия, че страната може да загуби съдомакинството си на Евро 2032, а местните клубове рискуват да бъдат изключени от европейските клубни турнири.

Информацията е на днешното издание на вестник “Кориере дела сера”, който разкрива, че натискът от страна на правителството и последното разследване на прокуратурата в Милано във връзка със скандалите в съдийството са накарали Италианския олимпийски комитет (КОНИ) поне да обмисли подобен ход. Разследването доведе до повдигане на обвинения срещу съдийския шеф Джанлука Роки и ръководителя на ВАР Андреа Джервазони.

Италия и Турция са съдомакини на Евро 2032.

Президентът на Серия “А” Ецио Симонели е разговарял с шефа на УЕФА Александър Чеферин, чието послание, горе-долу, е било следното: УЕФА е информирала Серия А, че в случай че политиката постави под външно управление футболната федерация, домакинството на Европейското първенство през 2032 г. ще бъде отнето. Нещо повече – УЕФА дори е стигнала до заплаха за изключване на италианските отбори от евротурнирите”, се казва в статията.

За да предотврати репутационни щети за футбола, Симонели заяви: “Прибързани присъди (около скандала със съдиите - бел. ред.) или каквито и да било заключения са неуместни. Да спазваме презумпцията за невиновност е наше задължение до последната инстанция (…) Ако се окаже, че някой е сгрешил, ще е правилно да си понесе последствията. Но никога не е допустимо да се поставя под съмнение достоверността на системата и редовността на първенството.“

Междувременно президентът на Италианския олимпийски комитет Лучано Буонфильо се е свързал с някои юристи, за да провери законовите детайли, а следователно и възможността за евентуално назначаване на външен управител. КОНИ иска да действа с максимална предпазливост, защото ако се пристъпи към такава стъпка в момента, е възможно Габриеле Гравина – подал оставка като президент на Италианската футболна федерация, но все още на поста – да обжалва пред Административния съд за незаконно външно управление.

Освен това ще е необходимо гласуване от страна на Изпълнителния съвет на КОНИ, а при отрицателен резултат Буонфильо може да се окаже политически принуден да подаде оставка.

