  Sportal.bg
Макфарлейн: Момчетата показаха колко много искат да спечелят мача

  • 27 апр 2026 | 06:48
Временният мениджър на Челси - Калъм Макфарлейн, говори след победата на водения от него отбор с минималното 1:0 срещу тима на Лийдс в срещата от 1/2-финалите в турнира за ФА Къп. Това ще бъде трети финал за лондончани през последната година, въпреки което Макфарлейн е третият различен мениджър на тима за този период, а в спор за трофея световните клубни шампиони ще срещнат Манчестър Сити.

Челси се справи с Лийдс и стигна до финала на ФА Къп

“Беше труден мач, наистина труден. Знаем какво правят Лийдс и те са добри в това, което правят. Беше огромна работа за тях – искаха да стигнат до финала.

Мисля, че контролирахме добре играта през първото полувреме, а след това – за тяхна чест – те промениха играта, като промениха схемата си. Така че трябваше да се адаптираме, да устоим на някои бури и да покажем характер и устойчивост, докато те хвърлиха всичко, което имаха, срещу нас.

Но може би най-приятната част от този мач беше характерът на играчите. Мисля, че тези момчета показаха колко много искат да спечелят мача и какво са готови да направят, за да спечелят наистина важен мач за клуба”, каза Макфарлейн.

