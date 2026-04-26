Лийдс без Груев срещу Челси в спор за голям финал

  • 26 апр 2026 | 07:54
За втори пореден ден митичният "Уембли" ще стане арена на 1/2-финалните сблъсъци от турнира за ФА Къп. В днешния 26-и април (неделя) Челси и Лийдс излизат на терена в сблъсък, който има историческия заряд на голямо дерби, но настоящото състояние на двата тима ги поставя далеч от познатите им позиции от близкото минало.

За лондончани този мач идва в момент на сериозна турбуленция. След поредица от разочароващи резултати в Премиър лийг – включително загуби от Брайтън (0:3), Манчестър Юнайтед (0:1) и Манчестър Сити (0:3) – клубът се раздели с Лиъм Розениър. Временно начело застава Калъм Макфарлън, който ще има тежката задача да изведе отбора до финала. Въпреки слабата форма в първенството, Челси показа на какво е способен в този турнир, разгромявайки Порт Вейл със 7:0 в предишната фаза.

За разлика от своя съперник, Лийдс навлиза в полуфинала с повече увереност. Момчетата на Даниел Фарке са в серия от пет мача без загуба. В този период те записаха впечатляващи победи над Манчестър Юнайтед (2:1) и Уулвърхамптън (3:0), а в последния си двубой завършиха наравно 2:2 срещу Борнемут. Тимът от Йоркшър изглежда по-стабилен и готов да се възползва от всяко колебание в лагера на "сините".

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке прояви уважение към съперника, въпреки кризата в Лондон: „Когато някои играчи от световна класа покажат основите и нямат извинения, тогава те могат да бъдат наистина опасен отбор. Очаквам Челси да бъде в най-добрата си светлина“. Той добави, че неговият тим няма какво да губи и е гладен за успех. От своя страна, Калъм Макфарлън подчерта важността на мача: „Лийдс срещу Челси винаги е голям мач, има голямо съперничество. За мен това е футболен двубой, в който трябва да дадем всичко“.

Последните срещи между двата отбора подсказват за изключително равностойни двубои. През февруари тази година те завършиха наравно 2:2 на "Стамфорд Бридж" в мач от първенството. Историята във ФА Къп също помни драматични моменти – през 2024 г. Челси отстрани Лийдс след трудна победа с 3:2, дошла с гол на Конър Галахър в последната минута. През декември 2025 г. обаче Лийдс триумфира категорично с 3:1 на своя „Елънд Роуд“.

Челси ще разчита на звезди като Коул Палмър и Жоао Педро, за да пробие защитата на противника. За Лийдс, за съжаление, голямата липсата е в лицето на българския национал Илия Груев, за който по-рано тази седмица стана ясно, че ще пропусне остатъка от сезона заради проблеми в коляното, възникнали след тренировка.

Иначе победителят от този двубой ще срещне отбора на Манчестър Сити на големия финал в най-старата футболна надпревара на Острова.

Вчера вечерта "гражданите" победиха в първия полуфинал втородивизионния Саутхамптън.

