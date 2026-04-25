Байерн имаше нужда от изключителен обрат, за да пречупи Майнц

Байерн записа девета поредна победа във всички турнири, но тя дойде много трудно. Баварците спечелиха с 4:3 при гостуването си на Майнц, въпреки че губеха с 0:3 на почивката. Тимът на Венсан Компани си гарантира титлата преди седмица, а преди няколко дни се класира за финала на Купата на Германия. Следващата седмица пък му предстои двубой срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

С оглед на това Компани бе направи цели осем промени от последния мач. Това се отрази на играта на баварците и те допуснаха три гола през първата част. Доминик Коор откри резултата в 15-ата минута, Паул Небел се разписа след половин час игра, а в добавеното време Шералдо Бекер вкара трети гол. На почивката в игра се появиха Хари Кейн и Майкъл Олисе, а малко по-късно и Джамал Мусиала. И тримата се разписаха през второто полувреме, а Николас Джаксън отбеляза първото попадение за гостите.

𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍. 𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒 𝐖𝐇𝐘 𝐓𝐇𝐄𝐘 𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒. 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂𝐔𝐋𝐎𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐁𝐀𝐂𝐊 🤯



From 3-0 down to 3-4 win 😳



Be warned, PSG 🥵 pic.twitter.com/gsuhFp5FZU — 433 (@433) April 25, 2026

Байерн имаше леко предимство в началото, а удар на Герейро от добра позиция мина високо над вратата. Това се промени в 15-ата минута, когато домакините поведоха. След ъглов удар Урбиг изби, но топката стигна до Сано, който центрира, а Коор откри резултата с удар от въздуха. Баварците направиха някакъв опит да отговорят, но попадението даде още по-голяма увереност на играчите на Майнц.

Тимът на Урс Фишер можеше да увеличи преднината си, но Урбиг направи двойно спасяване след удари на Бекер и Амири, а малко по-късно вратарят се справи отлично след опасно центриране на Бекер. Добрата игра на домакините все пак доведе до втори гол в 29-ата минута. Тогава прекрасна контраатака завърши с удар на Амири. Урбиг го отрази, но нямаше какво да направи при добавката на Небел.

Байерн владееше топката в големи периоди, но не застрашаваше вратата на съперника. Чак в 40-ата минута гостите стигнаха до възможност, но удар на Алфонсо Дейвис мина покрай вратата. В добавеното време на първата част Майнц нанесе трети удар. Прекрасно подаване на Сано изведе Амири. Той отправи великолепен удар, топката се удари в гредата, а Бекер я прати в мрежата с добавка в близост до голлинията.

DIESES TEAM! ❤️ Was für ein Spiel! 🤯 pic.twitter.com/a6d0WNStKm — FC Bayern München (@FCBayern) April 25, 2026

На почивката Компани пусна тежката артилерия и вкара в игра Хари Кейн и Майкъл Олисе. Баварците доминираха, но продължаваха да имат трудности да създават положения. Все пак те изглеждаха по-опасни в сравнение с първото полувреме. В 53-ата минута Джаксън върна едно попадение, след като се възползва от центриране на Лаймер.

След гола гостите започнаха да увеличават темпото и да притискат съперника. Олисе направи резултата 3:2 след великолепен удар в 73-ата минута. Натискът на Байерн доведе до трети гол. Влезлият като резерва Мусиала развинти няколко бранители преди да пусне към Олисе, който опита да намери Кейн, но след рикошет Мусиала изравни разултата. Германският национал бе в основана и на следващия гол. Той отново проби, след това центрира, вратарят изби, а Кейн бе на точното място за добавка.

Следвай ни:

Снимки: Imago