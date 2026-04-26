Рекордното господство на Марко Бедзеки в MotoGP приключи след 121 обиколки

Преди старта на днешната Гран При на Испания Марко Бедзеки беше в рекордна серия от 121 поредни обиколки начело на колоната в MotoGP.

Алекс Маркес отново покори "Херес" и прекъсна победната серия на Марко Бедзеки

Това господство на италианеца в кралския клас обаче достигна до своя край на „Херес“, където той не записа нито един тур като лидер. По този начин беше прекъсната и неговата серия от пет последователни победи в MotoGP, която стартира в края на сезон 2025.

Марко Бедзеки: Алекс беше прекалено бърз за мен

Бедзеки спечели финалните два старта през миналата година, които се проведоха в Португалия и Валенсия. А в началото на настоящата кампания той записа още три победи, след като триумфира в Тайланд, Бразилия и Съединените щати, като и в петте състезания той води във всяка една обиколка за общо 121 тура като лидер, което е и абсолютен рекорд в историята на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Снимки: Gettyimages