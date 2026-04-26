  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. И този път Марк Маркес не успя да се пребори с демоните, които го преследват на "Херес"

И този път Марк Маркес не успя да се пребори с демоните, които го преследват на "Херес"

  26 апр 2026 | 17:02
  • 644
  • 0
И този път Марк Маркес не успя да се пребори с демоните, които го преследват на "Херес"

Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес отново не успя да се пребори с демоните, които го преследват на пистата „Херес“, след като падна и напусна състезанието още във втората обиколка на днешната Гран При на Испания.

Между 2013 и 2019 Маркес записа седем подиума, включително три победи, в Андалусия, но всички помним какво се случи на испанското трасе през лятото на 2020 година. Тогава испанецът падна много тежко и получи онази контузия, която практически преобърна хода не само на неговата кариера, но и на живота му като цяло.

Алекс Маркес: Планът беше ясен – да атакувам още от първата обиколка

В годините след този инцидент Маркес има общо пет участия в Гран При на Испания, но само веднъж той успя да стигне до подиума в неделното състезание, като това се случи през 2024 година, когато испанецът завърши втори с мотора на Грезини Дукати. През 2025 и 2026 той спечели спринтовете на „Херес“, вече като заводски пилот на Дукати, но и в двата случая записа падания в неделните състезания.

И докато преди година Маркес успя да се върне в надпреварата, за да финишира 12-ти, днес испанецът нямаше този шанс. При падането му в 11-ия завой на втората обиколка неговият мотор се превъртя няколко пъти в зоната за сигурност, след което беше потрошен и Маркес напусна битката, записвайки втората си неделна нула за сезона след отпадането в Тайланд в началото на кампанията.

Снимки: Gettyimages

