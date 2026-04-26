Алекс Маркес: Планът беше ясен – да атакувам още от първата обиколка

За втора поредна година Алекс Маркес триумфира в домашната си Гран При на Испания в MotoGP, а това е и първият по-позитивен резултат за испанеца от началото на сезона в кралския клас.

В първите три кръга за кампанията той имаше само едно влизане в топ 5, което дойде в спринта в Съединените щати преди месец. Още от началото на уикенда на „Херес“ обаче по-малкият от братята Маркес изглеждаше прероден и той напомни за формата, която демонстрира през миналата година.

Единствената му спънка дойде в мократа квалификация вчера, когато той остана пети. Днес обаче пилотът на Грезини Дукати направи много силен старт и поведе още в средата на втората обиколка, когато изпревари брат си Марк малко преди отпадането на световния шампион от надпреварата. А след финала Алекс Маркес разкри, че неговият план за състезанието е бил точно такъв – да атакува още от самото начало.

„Нямам много думи, с които да опиша това усещане. Страдах много в началото на годината, но след паузата този уикенд започнах отначало. Бях мотивиран на 100%, влязох в добър ритъм, а днес за мен планът беше ясен – да атакувам още от първата обиколка, за да поведе и да наложа моето темпо. Ритъмът беше много добър до финала и само в последната обиколка намалих малко, за да поздравя феновете.



„Благодаря на отбора, защото той не спря да работи, винаги вярва в мен. Благодаря и на всички фенове по трибуните, те са невероятни“, каза победителят в Гран При на Испания.

Снимки: Imago