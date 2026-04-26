Марко Бедзеки: Алекс беше прекалено бърз за мен

  • 26 апр 2026 | 16:31
  • 131
  • 0
Марко Бедзеки допусна своята първа неделна загуба от началото на сезона в MotoGP, след като завърши втори зад Алекс Маркес в надпреварата за Гран При на Испания.

След финала на „Херес“ пилотът на Априлия призна, че реално е бил безсилен срещу по-малкия от братята Маркес, който просто е бил прекалено бърз за него днес. Въпреки това италианецът каза, че е доволен от представянето си в Андалусия, което дойде след един доста труден уикенд за него и Априлия.

Алекс Маркес отново покори "Херес" и прекъсна победната серия на Марко Бедзеки

„Много съм доволен, днес беше важно да направя добро състезание след вчера, но и защото ние страдахме доста през целия уикенд. Не беше лесно, но се представих добре. Алекс беше прекалено бърз за мен днес. Поздравления за него, той заслужаваше тази победа.

„Дадох най-доброто от себе си, всичко от себе си. Феновете са страхотни с мен, въпреки че не съм испанец. Благодаря им за подкрепата, а сега ние започваме да мислим за Льо Ман (следващия кръг)“, заяви лидерът в световния шампионат.

Снимки: Gettyimages

