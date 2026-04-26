  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Фабио Ди Джанантонио: Не прецених правилно условията и обърках настройките

Фабио Ди Джанантонио: Не прецених правилно условията и обърках настройките

Фабио Ди Джанантонио: Не прецених правилно условията и обърках настройките

Фабио Ди Джанантонио завоюва своя втори подиум от началото на сезона в MotoGP, след като завърши трети зад Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио в надпреварата за Гран При на Испания.

След финала на „Херес“ пилотът на VR46 Дукати заяви, че е доволен от класирането си, тъй като в миналото той никога не се е представял толкова силно на испанското трасе в кралския клас. Все пак италианецът отчете и една своя грешна преценка, която е довела до грешен избор на настройки за самото състезание.

Алекс Маркес отново покори "Херес" и прекъсна победната серия на Марко Бедзеки

„Със сигурност трябва да съм доволен. В крайна сметка направих страхотен уикенд. За първи път съм толкова силен тук, на „Херес“, за това трябва да съм щастлив. Но мисля, че объркахме леко настройките на мотора. Отборът свърши страхотна работа, но след това аз не прецених добре условията и направих грешен избор.

„Така че да, доволен съм, но заради този мой избор вкусът е леко кисел. Благодаря на всички, ние вършим страхотна работа, нека да продължим в този дух“, каза Ди Джанантонио веднага след финала.

Снимки: Gettyimages

