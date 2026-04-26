Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Испания

Марко Бедзеки загуби първите си неделни точки от началото на сезона в MotoGP, след като завърши втори в надпреварата за Гран При на Испания на „Херес“.

Въпреки това италианският пилот на Априлия продължава да води в генералното класиране в кралския клас след първите четири кръга за сезон 2026. Бедзеки има общо актив от 101 точки и аванс от 11 пред съотборника си Хорхе Мартин. Трети зад дуото на Априлия е Фабио Ди Джанантонио, който изостава с 30 пункта от Бедзеки, а победителят от Гран При на Испания Алекс Маркес заема седмото място с общо 53 точки на своята сметка.

Алекс Маркес отново покори "Херес" и прекъсна победната серия на Марко Бедзеки

  1. Марко Бедзеки – 101 точки

  2. Хорхе Мартин – 90

  3. Фабио Ди Джанантонио – 71

  4. Педро Акоста – 66

  5. Марк Маркес – 57

  6. Раул Фернандес – 54

  7. Алекс Маркес – 53

  8. Ай Огура – 48

  9. Франческо Баная – 34

  10. Енеа Бастианини – 30

  11. Брад Биндър – 28

  12. Лука Марини – 27

  13. Франко Морбидели – 25

  14. Йоан Зарко – 24

  15. Фермин Алдегер – 20

  16. Фабио Куартараро – 11

  17. Диого Морейра – 9

  18. Жоан Мир – 4

  19. Алекс Ринс – 3

  20. Топрак Разгатлиоглу – 1

  21. Джак Милър – 0

  22. Маверик Винялес – 0

  23. Микеле Пиро – 0

  24. Аугусто Фернандес – 0

  25. Лоренцо Савадори – 0

Още от Моторни спортове

Алекс Маркес отново покори "Херес" и прекъсна победната серия на Марко Бедзеки

Алекс Маркес отново покори "Херес" и прекъсна победната серия на Марко Бедзеки

  • 26 апр 2026 | 15:49
  • 3168
  • 0
Сена Аджиъс ликува с втората си поредна победа в Moto2 след успех на "Херес"

Сена Аджиъс ликува с втората си поредна победа в Moto2 след успех на "Херес"

  • 26 апр 2026 | 14:02
  • 702
  • 0
Оливър Солберг катастрофира и отпадна от рали „Канарски острови“

Оливър Солберг катастрофира и отпадна от рали „Канарски острови“

  • 26 апр 2026 | 13:47
  • 2435
  • 1
Хорнър: От Либърти Медия ме поканиха на „Херес“

Хорнър: От Либърти Медия ме поканиха на „Херес“

  • 26 апр 2026 | 13:40
  • 727
  • 0
Йос Верстапен с тежка катастрофа на рали

Йос Верстапен с тежка катастрофа на рали

  • 26 апр 2026 | 13:18
  • 6200
  • 1
Максимо Килес изчака своя момент, за да триумфира в Гран При на Испания в Moto3

Максимо Килес изчака своя момент, за да триумфира в Гран При на Испания в Moto3

  • 26 апр 2026 | 12:52
  • 846
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разправии и след мача на Славия

Разправии и след мача на Славия

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 2539
  • 5
Играч на Левски аут до края на сезона

Играч на Левски аут до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 16:11
  • 8204
  • 6
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 16767
  • 28
Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 2185
  • 2
Съставите на Челси и Лийдс

Съставите на Челси и Лийдс

  • 26 апр 2026 | 16:13
  • 567
  • 3
Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

  • 26 апр 2026 | 11:43
  • 9626
  • 29