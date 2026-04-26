Марко Бедзеки загуби първите си неделни точки от началото на сезона в MotoGP, след като завърши втори в надпреварата за Гран При на Испания на „Херес“.
Въпреки това италианският пилот на Априлия продължава да води в генералното класиране в кралския клас след първите четири кръга за сезон 2026. Бедзеки има общо актив от 101 точки и аванс от 11 пред съотборника си Хорхе Мартин. Трети зад дуото на Априлия е Фабио Ди Джанантонио, който изостава с 30 пункта от Бедзеки, а победителят от Гран При на Испания Алекс Маркес заема седмото място с общо 53 точки на своята сметка.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Испания
Марко Бедзеки – 101 точки
Хорхе Мартин – 90
Фабио Ди Джанантонио – 71
Педро Акоста – 66
Марк Маркес – 57
Раул Фернандес – 54
Алекс Маркес – 53
Ай Огура – 48
Франческо Баная – 34
Енеа Бастианини – 30
Брад Биндър – 28
Лука Марини – 27
Франко Морбидели – 25
Йоан Зарко – 24
Фермин Алдегер – 20
Фабио Куартараро – 11
Диого Морейра – 9
Жоан Мир – 4
Алекс Ринс – 3
Топрак Разгатлиоглу – 1
Джак Милър – 0
Маверик Винялес – 0
Микеле Пиро – 0
Аугусто Фернандес – 0
Лоренцо Савадори – 0
Снимки: Sportal.bg