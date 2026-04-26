Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Испания

Марко Бедзеки загуби първите си неделни точки от началото на сезона в MotoGP, след като завърши втори в надпреварата за Гран При на Испания на „Херес“.

Championship leader Bez delivers with a P2 finish 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/4w0HXSpHHQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2026

Въпреки това италианският пилот на Априлия продължава да води в генералното класиране в кралския клас след първите четири кръга за сезон 2026. Бедзеки има общо актив от 101 точки и аванс от 11 пред съотборника си Хорхе Мартин. Трети зад дуото на Априлия е Фабио Ди Джанантонио, който изостава с 30 пункта от Бедзеки, а победителят от Гран При на Испания Алекс Маркес заема седмото място с общо 53 точки на своята сметка.

Марко Бедзеки – 101 точки Хорхе Мартин – 90 Фабио Ди Джанантонио – 71 Педро Акоста – 66 Марк Маркес – 57 Раул Фернандес – 54 Алекс Маркес – 53 Ай Огура – 48 Франческо Баная – 34 Енеа Бастианини – 30 Брад Биндър – 28 Лука Марини – 27 Франко Морбидели – 25 Йоан Зарко – 24 Фермин Алдегер – 20 Фабио Куартараро – 11 Диого Морейра – 9 Жоан Мир – 4 Алекс Ринс – 3 Топрак Разгатлиоглу – 1 Джак Милър – 0 Маверик Винялес – 0 Микеле Пиро – 0 Аугусто Фернандес – 0 Лоренцо Савадори – 0

Снимки: Sportal.bg