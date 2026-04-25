Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Костадинов: Беше крайно време да ги победим

Костадинов: Беше крайно време да ги победим

  • 25 апр 2026 | 19:06
  • 952
  • 0

Футболистът на Левски Георги Костадинов говори след победата на своя тим над ЦСКА. “Сините” се наложиха с 3:1.

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

“Смятам, че беше наистина доста добър ден за нас. Последните 24 часа бяха доста успешни и доста добри новини чухме. Изиграхме поредния много силен тактически мач. Заслужавахме с разлика да победим. Смятам, че беше крайно време да ги победим. Последните два мача играхме по-добре, къде с шанс, къде с футболни аргументи не успяхме. Днес успяхме и зарадвахме синя България.

Ние сме професионалисти и както казах, имаме план, който следваме. Без значение как беше завършил предишния мач, щяхме да играем по същия начин. Доволни сме, но сме най-щастливи от начина, по който играхме.

Ние показваме нужното уважение към всички противници. ЦСКА 1948 има сериозен отбор и претърпя сериозно развитие. Надявам се да изиграем силен мач срещу тях и да ги победим”, заяви Костадинов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

