Костадинов: Беше крайно време да ги победим

Футболистът на Левски Георги Костадинов говори след победата на своя тим над ЦСКА. “Сините” се наложиха с 3:1.

“Смятам, че беше наистина доста добър ден за нас. Последните 24 часа бяха доста успешни и доста добри новини чухме. Изиграхме поредния много силен тактически мач. Заслужавахме с разлика да победим. Смятам, че беше крайно време да ги победим. Последните два мача играхме по-добре, къде с шанс, къде с футболни аргументи не успяхме. Днес успяхме и зарадвахме синя България.

Ние сме професионалисти и както казах, имаме план, който следваме. Без значение как беше завършил предишния мач, щяхме да играем по същия начин. Доволни сме, но сме най-щастливи от начина, по който играхме.

Ние показваме нужното уважение към всички противници. ЦСКА 1948 има сериозен отбор и претърпя сериозно развитие. Надявам се да изиграем силен мач срещу тях и да ги победим”, заяви Костадинов.