Челси 1:0 Лийдс, Жоао Педро даде преднина на домакините

Челси и Лийдс играят при резултат 1:0 на "Стамфорд Бридж" в двубой от 26-ия кръг на Премиър лийг. Жоао Педро изведе домакините напред в 24-тата минута. "Лондончани" спечелиха всичките си четири мача в първенството, откакто отборът пое Лиъм Росиниър, който днес отбелязва един месец от дебюта си. Йоркширци също са в добра форма, след като спечелиха три победи в последните си пет срещи. Освен това това по-рано през сезона надираха Челси с 3:1 на своя "Елън Роуд".

Росиниър ще се опита да стане първия мениджър на Челси след Марицио Сари (2018), който печели първите си три домакинства във Висшата лига.

Лийдс не се представя много добре като гост, като доказателство за това е, че отборът загуби седем от предишните си 12 визити в шампионата. Последната победа на йоркширци на "Стамфорд Бридж" в елита датира от 1999 година.

Мениджърът на Челси е направил две промени в сравнение с мача с Уулвърхамптън. Джош Ачеампонг започва в центъра на защитата на мястото на Уесли Фофана. Естевао пък влиза на мястото на Педро Нето.

Даниел Фарке още вчера заяви, че Илия Груев ще може да започне, въпреки че получи удар в лицето в края на мача с Нотингам Форест, в който се представи толкова силно. Днес българският национал за пореден път е титуляр в халфовата линия. Доминик Калвърт-Люин, който бе болен в последните дни, обаче не е в групата. Лукас Нмеча започва на неговото място. Фарке е направил още две промени - Яка Бийол и Себастиан Борнау стартират на местата на Родън и Струйк, който е контузен.

Първият 1/4 час бе напълно равностоен, с доста битка, но без никакви интересни ситуации. Лошата новина за домакините бе, че до 15-ата минута двама от бранителите - Густо и Ачеампонг, вече бяха официално предупредени.

В 17-ата Челси организира добра контра - Кукурея напредна отляво и върна по земя към Палмър, но Груев му попречи да нанесе добър удар.

Челси притисна малко повече Лийдс около 20-ата минута и това веднага даде резултат. В 24-тата Палмър със страхотен пас по земя след централния кръг изведе Педро зад защитата на Лийдс. Нападателят много добре прехвърли Дарлоу - 1:0.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages