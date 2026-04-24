  Новият временен мениджър на Челси: Не е моя работа да казвам какво се обърка

Новият временен мениджър на Челси: Не е моя работа да казвам какво се обърка

Новият-стар временен мениджър на Челси Калъм Макфарлън застана пред медиите, след като в сряда пое отново отбора, като този път ще носи тази отговорност до края на сезона. Досегашният наставник на един от юношеските тимове на “сините” бе начело на лондончани за кратко и след уволнението на Енцо Мареска. В сряда от “Стамфорд Бридж” обявиха раздялата с Лиъм Росиниър след едва 106 дни в клуба и Макфарлън бе посочен като негов временен наследник. Самият той е едва в първата си година в клуба след идването си от Саутхамптън, а до момента е записал 11 победи в 21 двубоя с юношеския тим до 19-години. Треньорът отказа да хвърли вина върху досегашния мениджър Лиъм Росиниър, но акцентира, че представянето на тима до момента не е било достатъчно добро и той е изцяло съсредоточен върху полуфинала за ФА Къп с Лийдс през уикенда.

“Не е моя работа да казвам какво се е объркало или какво се е случило правилно. Не казвам, че не знам, а че не искам да го коментирам. Целта ни е да подобрим представянето в мача с Лийдс. Мисля само за този мач, за силните и слабите им страни. Какви са нашите силни и слаби страни и как ще се подготвим за двубоя. Цялата група е обединена. Представянето срещу Брайтън не бе достатъчно добро нито от техническа, нито от тактическа гледна точка и футболистите са наясно с това. Ще се опитаме да разберем какви са причините за това и да се уверим, че отборът е в по-добра позиция, за да изпълни игровия план срещу Лийдс,” обясни Макфарлън.

Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

Той коментира накратко и раздялата с Лиъм Росиниър, както и това дали е разговарял с него след решението.

“Не познавах Лиъм преди да дойде в клуба, но той ме прие блестящо. Имам страхотни отношения с него и съм съкрушен, че не се получи. Говорих с него по телефона в сряда, беше добър разговор. Уважавам го много,” заяви Макфарлън.

Челси уволни Росиниър след едва 107 дни начело на клуба
Снимки: Gettyimages

