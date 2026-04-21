Венгер все още вярва в титлата на Арсенал

Бившият емблематичен мениджър на Арсенал Арсен Венгер даде мнението си за сезона на отбора и е оптимист, че тимът ще стане шампион въпреки загубата от Манчестър Сити в дербито.

"Вярвам, че Арсенал ще спечели титлата, вярвам дълбоко. Мисля, че това е на база на здрав разум и добро чувство", каза французинът пред журналиста Хенри Уинтър. Венгер, който е директор във ФИФА по развитието на световния футбол, призна, че е впечатлен от офанзивната мощ на "артилеристите". "Обичат да гледам как Езе, Йодегор, Хаверц и Мадуеке да атакуват и опитват различни неща на "Етихад", каза още той.



За 76-годишния Арсен Венгер, който спечели три титли с Арсенал (1998, 2002, 2004) тимът на Манчестър Сити няма възможност да направи перфектния финал на сезона.

Снимки: Gettyimages