  24 апр 2026 | 12:37
Антъни Гордън пропуска мача с Арсенал

Нюкасъл ще бъде без един от най-важните си играчи за утрешното гостуване на Арсенал. Става дума за Антъни Гордън, който изобщо не е тренира с отбора през тази седмица. Аут е и Тино Ливраменто, за когото не се знае дали ще играе отново през този сезон. Жоелинтон пък пропуска двубоя заради натрупани жълти картони.

“Антъни няма да успее за този мач. Той не е тренирал тази седмица. Не е сериозна контузия, но няма да е готов навреме за този мач. Надяваме се, че за следващия ще бъде на разположение. Тино премина един скенер. Не мислим, че е сериозна контузия. Ще изчакаме и ще видим дали ще играе отново този сезон. През уикенда ще му бъде направен още един скенер, за да се определи пълният период на отсъствието му от игра. Гимараеш тренира добре цяла седмица. Много съм доволен от него.

Мачът с Арсенал е възможност за нас, защото това е шанс да се докажем. Ще дадем всичко от себе си, за да се опитаме да постигнем резултат, както направихме съвсем наскоро срещу Челси. Можем да извлечем много от този мач.

Всички усещаме болка в момента, това беше труден период за нас. Мисля, че сме твърдо решени да се опитаме да поправим това, ще се опитаме да спечелим колкото се може повече мачове.

Загубихме малко увереност. Мисля, че това беше видно срещу Борнемут в събота. С последните резултати, които постигнахме, и начина, по който нещата се развиха срещу нас, футболистите не играят на максималното си ниво. Можете да го видите. Имаме някои много, много добри играчи в отбора, които не се представят добре.

Пет победи от пет мача са необходими за нас самите, за клуба, за всички", заяви Еди Хау на днешната си пресконференция.

