  • 25 апр 2026 | 05:20
Арсенал ще се опита да си стъпи на краката срещу колебливия Нюкасъл

Арсенал посреща Нюкасъл в двубой от 34-тия кръг на Премиър лийг. "Топчиите" заемат второ място в класирането със 70 точки и са в директна битка с Манчестър Сити за титлата. От другата страна е Нюкасъл, който се намира в долната половина на таблицата (14-то място) и преминава през един от най-трудните си периоди през сезона.

Домакините влизат в този мач след серия от разочароващи резултати. Загубата с 1:2 от Манчестър Сити в последния кръг и поражението от Борнемут (1:2) разклатиха позициите на лондончани. Въпреки това, победата над Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига по-рано през месеца осигури на тима място на полуфиналите.

Ситуацията в Нюкасъл е още по-тревожна. „Свраките“ са в серия от четири поредни загуби във всички турнири, включително тежкото 2:7 от Барселона и поражения от Борнемут и Кристъл Палас в първенството. Последната им победа датира от средата на март срещу Челси.

Микел Артета е изправен пред сериозни въпросителни. Звездата Букайо Сака е под голям въпрос заради проблем с ахилеса, а Юриен Тимбер също е малко вероятно да започне. Рикардо Калафиори е с лека травма, но се очаква Мартин Йодегор да бъде напълно готов да води тима. Микел Мерино остава аут след операция на стъпалото.

Нюкасъл пристига в Северен Лондон без наказания Жоелинтон. Списъкът с контузени е дълъг: Фабиан Шер, Емил Крафт и Валентино Ливраменто са извън строя. Добрата новина за Еди Хау е завръщането на Бруно Гимараеш, който пропусна последните мачове поради заболяване. Антъни Гордън остава под въпрос до последно.

Очаква се и двата отбора да заложат на формация 4-3-3. Арсенал ще разчита на висока преса и контрол в средата на терена чрез Деклан Райс и Йодегор. Основната битка ще бъде именно в центъра, където завръщащият се Гимараеш и Сандро Тонали ще се опитат да неутрализират градивната игра на домакините.

В нападение Арсенал ще разчита на формата на Виктор Гьокереш, който е водещ реализатор на тима с 12 гола през сезона. Той ще се изправи срещу прекроената защита на Нюкасъл, водена от Свен Ботман и Малик Тиау. За гостите Бруно Гимараеш е най-опасният играч с неговите 9 попадения до момента.

Традицията на „Емиратс“ е твърдо на страната на АрсеналНюкасъл няма победа в последните си 13 гостувания тук. В последния шампионатен мач между двата тима през септември 2025 г., Арсенал спечели с 2:1 на „Сейнт Джеймсис Парк“ с голове на Мерино и Габриел Магаляеш.

Микел Артета демонстрира увереност: „По-убедени сме от всякога, че можем да спечелим лигата въпреки трудностите“.

Еди Хау пък призова за „техническо съвършенство, смелост и интензивност“, за да може неговият тим да излезе от негативната серия.

Снимки: Gettyimages

