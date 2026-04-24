  3. Артета: В началото на сезона щяхме да сме доволни да сме в тази позиция

Артета: В началото на сезона щяхме да сме доволни да сме в тази позиция

  • 24 апр 2026 | 17:04
Артета: В началото на сезона щяхме да сме доволни да сме в тази позиция

Мениджърът на Арсенал говори оптимистично за битката за трофеи на тима. Лондончани водеха в първенството през голяма част от сезона, но допуснаха да бъдат настигнати от Манчестър Сити и вече не са на върха.

“Енергията и вярата не могат да бъдат по-добри по отношение на яснотата какво трябва да направим. Остават ни пет мача. Трябва да спечелим утре. Вярвам в играчите. Борим се в два големи турнира и имаме всичко за какво да играем. Ако някой ни беше казал в началото на сезона, че ще бъдем в тази позиция, щяхме да го приемем”, заяви Артета.

Испанецът заяви, че първо трябва да спечелят мачовете си, а след това ще мислят за головата разлика, която може да е решителна, тъй като в момента Арсенал и Ман Сити имат равен брой точки. Утре “артилеристите” приемат Нюкасъл. “Знаем колко е трудно това първенство. Знаем какви качества има Нюкасъл и колко труден съперник ще бъде. Трябва да покажем най-доброто, на което сме способни”, коментира Артета.

Наставникът разкри, че Букайо Сака е възстановен и ще се завърне на терена. Английският национал имаше проблем с контузия в ахилеса. “Букайо вероятно ще бъде в състава, което е добра новина. Дадохме му малко време. Той имаше проблеми да поддържа нивото, тъй като не се чувстваше комфортно. Калафиори също ще бъде в групата, но Юриен Тимбер няма да бъде на линия”, обясни специалистът.

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Карлос Насар отново е златен!

Карлос Насар отново е златен!

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

