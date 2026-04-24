Артета: В началото на сезона щяхме да сме доволни да сме в тази позиция

Мениджърът на Арсенал говори оптимистично за битката за трофеи на тима. Лондончани водеха в първенството през голяма част от сезона, но допуснаха да бъдат настигнати от Манчестър Сити и вече не са на върха.

“Енергията и вярата не могат да бъдат по-добри по отношение на яснотата какво трябва да направим. Остават ни пет мача. Трябва да спечелим утре. Вярвам в играчите. Борим се в два големи турнира и имаме всичко за какво да играем. Ако някой ни беше казал в началото на сезона, че ще бъдем в тази позиция, щяхме да го приемем”, заяви Артета.

Испанецът заяви, че първо трябва да спечелят мачовете си, а след това ще мислят за головата разлика, която може да е решителна, тъй като в момента Арсенал и Ман Сити имат равен брой точки. Утре “артилеристите” приемат Нюкасъл. “Знаем колко е трудно това първенство. Знаем какви качества има Нюкасъл и колко труден съперник ще бъде. Трябва да покажем най-доброто, на което сме способни”, коментира Артета.

Наставникът разкри, че Букайо Сака е възстановен и ще се завърне на терена. Английският национал имаше проблем с контузия в ахилеса. “Букайо вероятно ще бъде в състава, което е добра новина. Дадохме му малко време. Той имаше проблеми да поддържа нивото, тъй като не се чувстваше комфортно. Калафиори също ще бъде в групата, но Юриен Тимбер няма да бъде на линия”, обясни специалистът.